Bei einem Stand am Villacher Kirchtag für das leibliche Wohl der Gäste zu sorgen, gilt für Wirtinnen und Wirte als besonderes Aushängeschild. Jahr für Jahr werden rund 100 Standplätze vergeben. Wer einen davon erhält, wird nach Kriterien wie Qualität, Angebot und Abwechslung ausgewählt, wobei heimische Unternehmerinnen und Unternehmer bevorzugt werden. Hunderte Bewerbungen aus ganz Österreich und darüber hinaus gehen beim Kirchtagsverein ein. Wenige Wochen vor dem Start der 81. Brauchtumswoche in Villach stehen nun drei prominente Neuzugänge fest.

Ganz im Zeichen der Koralmbahn, die die Bundesländer Kärnten und Steiermark symbolisch näher zueinanderrücken ließ, findet sich heuer ein bekannter Betrieb aus der Steiermark am Festgelände. Die Gastrofamilie Grossauer – die in Graz unter anderem die Lokale El Gaucho und das Gösserbräu führt – rollt heuer erstmals mit ihrem Smoker am Villacher Kirchtag an. Robert Grossauer, der die besondere Grilltechnik schon seit über zehn Jahren praktiziert, bekommt für seine Premiere am Kirchtag Unterstützung aus Kärnten: Denn neben seiner Tochter Valentina Grossauer (22) steht der 26 Jahre alte Max Migglitsch, dessen Familie das Apartmenthaus Oswaldeck in St. Oswald betreibt. Kirchtagsgäste dürfen sich auf steirisch-kärntnerische Pulled Pork Burger freuen.

Premiere am Villacher Kirchtag feiert heuer auch das Villacher Restaurant Jagersberg aus Landskron. Geschäftsführer Martin Koslitsch setzt bei seinem ersten Auftritt bewusst auf ein unkompliziertes Konzept. Im Mittelpunkt des Standes am Kaiser-Josef-Platz, gegenüber dem Café Vis à Vis, stehen Getränke. Ergänzt wird das Angebot durch drei Nudelgerichte – darunter eine „Kärntner Carbonara“.

Zu den Neuzugängen zählt auch Gastronom Liridon Ahmeti. Der gebürtige Kosovare betreibt das Piú Piano mit Filialen in Klagenfurt und Villach. Den Standort am Villacher Hauptplatz eröffnete er vor rund einem Jahr.

Liridon Ahmeti ist heuer erstmals als Wirt am Villacher Kirchtag vertreten. © KLZ/Petra Eggerer

Gerfried Hopf, der seit 21 Jahren den gleichnamigen Gasthof in St. Magdalen betreibt, kochte im vergangenen Jahr zum ersten Mal am Kirchtag auf. Ein voller Erfolg, der ihm in diesem Jahr wieder einen Stand garantierte. Für die Standmiete muss er heuer, wie auch die anderen Unternehmerinnen und Unternehmer, rund 2,5 Prozent mehr hinlegen, als im vergangenen Jahr. „Die Preisanpassung liegt damit aber deutlich unter der Inflation“, betont Kirchtagsobfrau und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Die Kosten pro Stand variieren je nach Lage, Größe und Angebot und liegen zwischen circa 23 und 72 Euro pro Quadratmeter.

Ein Vorstoß der Grünen und der ÖVP, die Gebühren für heimische Wirtinnen und Wirte zu halbieren, sorgte im vergangenen Jahr für eine kuriose Geschichte, denn ein dahingehender Beschluss im Gemeinderat musste wieder aufgehoben werden. Die Besserstellung ausgewählter Unternehmen war rechtlich nicht durchzusetzen. Zuletzt wurden mit den Standgebühren 570.000 Euro eingenommen. Wie viel die Wirtinnen und Wirte in der Kirchtagswoche verdienen, ist nicht bekannt.