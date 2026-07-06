Mit dem nahenden 81. Villacher Kirchtag verwandelt sich das Kaffeehaus „Tante Herta“ in der Villacher Innenstadt für zwei Tage in einen Pop-up-Store rund um moderne und traditionelle Trachtenkultur. Mit dabei ist Claudia Hochmüller aus Finkenstein, die unter ihrem Label „Grünschnabel & Gänseblümchen“ individuelle Trachtenunikate gestaltet. Hochmüller, die unter dem Motto „Liebe Dinge für liebe Menschen“ entwirft und näht, versteht ihre Trachten als „tragbare Erinnerungen“, teilweise mit alten Fotografien bedruckt und in liebevoller Handarbeit im eigenen Atelier gefertigt. Ergänzt wird das Angebot von Kathrin Gierok, die außergewöhnliche Haarkränze aus konservierten Echtblumen fertigt. Die floralen Accessoires gibt es in unterschiedlichen Größen, Farben und Ausführungen und jedes Stück ist ein Unikat.

Gemeinsamen Pop-up-Store gibt es schon zum dritten Mal

Hochmüller und Gierok sind bereits zum dritten Mal gemeinsam mit einem Kirchtags-Pop-up vertreten und stehen an beiden Tagen persönlich vor Ort. Besucherinnen und Besucher werden individuell beraten und können die Stücke direkt vor Ort anprobieren und auswählen.