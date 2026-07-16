Sie gehören zu den Konzert-Höhepunkten im Alpe-Adria Raum: Die Konzerte im Rahmen des No Borders-Festival bei den Laghi di Fusine (Weißenfelser Seen). Am kommenden Wochenende gibt es etwa den Pianisten Ludovico Einaudi zu hören. Rund 20 Konzerte gab es in den letzten Jahren – immer auf einer eigens errichteten Großbühne.

Doch das Festival begeistert nicht nur. Die Organisationen Italia Nostra, Legambiente, Lipu, Mountain Wilderness und der WWF fordern das Aus für die Konzerte. „Ein Gebiet von außergewöhnlichem Naturwert darf nicht in ein ‚Stadion‘ verwandelt werden“, werden die Organisationen in Udine Today zitiert. „Die Fusine-Seen brauchen keine ‚Werbung‘ durch Konzerte, sondern Respekt.“

Sündenregister der Musik-Fans

Konkret stoßen sich die Umweltorganisationen am zurückgelassenen Müll, unzähligen Zigarettenstummeln, Schäden am Rasen und dass Teile der Bühne im See verankert werden. Der Besucherandrang sei mit den strengen Schutzzielen unvereinbar. Das Becken mit den Seen sei ein wichtiger Korridor für Bären und Wölfe, wird argumentiert. Auch die Musik an sich wird als problematisch angesehen. Sie störe sensible Wildtierarten.

Die Seen sind auch ein beliebtes Wandergebiet © KLZ / Infografik Kleine Zeitung

Die Umweltorganisationen stoßen sich auch daran, dass Genehmigungen im Schnellverfahren erteilt wurden, wodurch eigentlich verpflichtende Stellungnahmen ausgeblieben sind. Die Kritiker wollen das Festival aber nicht generell verbieten. Wie schon in der Vergangenheit soll es im Zentrum von Tarvis oder am Fuße des Skigebiets stattfinden – so zumindest lautet ihr Vorschlag.