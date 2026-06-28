Der Funken wollte nicht so recht überspringen. Während das Außenthermometer Hitzerekorde jagte, war das Alexander-Götz-Haus angenehm gekühlt. Nicht eisig, aber nicht euphorisch fiel dann auch die Reaktion auf die erste Hochrechnung in der Stadtparteizentrale aus. Der dunkelrote Balken, der emporschoss, markierte den ersten Dämpfer. Der blaue Balken, der bei zwölf Prozent seinen Zenit erreichte, sorgte für zaghaften Applaus. Die blauen Danke-Schilder, die man kurz zuvor austeilte, blieben eine verhaltene Deko. Erst kurz vor der TV-Schalte in die Zentrale motivierten sich die Freiheitlichen selbst. „Bitte keine Totenstille, wir haben ein Plus!“

Richtig. Am Ende ist die FPÖ die einzige Partei neben dem klaren Wahlsieger KPÖ, bei der ein Zuwachs auf der Habenseite steht. Klubobmann Marco Triller nennt das ein „wichtiges Signal für die wiedergewonnene Stabilität der Partei“, die in den vergangenen vier Jahren nicht mehr im Gemeinderat vertreten war.

Hinter anderen FPÖ-Ergebnissen

Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Blauen blieben hinter den Erwartungen. In Umfragen wurden ihnen 15 Prozent vorhergesagt, bei der Landtagswahl und der Nationalratswahl erreichte man jeweils rund 20 Prozent an der Mur.

Nach außen hin gibt man sich weitgehend ratlos. „Der Zeitpunkt der Wahl hat uns nicht in die Karten gespielt, am Formel-1-Wochenende, während einer Hitzewelle war es schwer zu mobilisieren“, sagt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer. Graz wähle nun mal anders, heißt es wiederum von Triller, Wahlen zu vergleichen sei zudem schwierig.

Christian Finster gibt sich zufrieden © Christoph Kleinsasser

Die FPÖ mimt gute Stimmung und vorsichtige Zufriedenheit. Man habe wieder ein Fundament geschaffen, der Sitz im Stadtsenat, die sechs Gemeinderäte seien ein Startschuss, blickt Christian Finster von der Bezirkspartei Gösting nach vorne.

Nicht alle sehen im Plus einen Gewinn. „Ich bin nicht zufrieden, die Kommunisten haben gewonnen, während wir stagnieren“, sagt Gerhard Skott von der Bezirkspartei Andritz bei der Wahlfeier am späteren Abend.

Gerhard Skott hätte sich mehr erwartet © Christoph Kleinsasser

Eine Handvoll Tische bleibt hier leer. Euphorie, die man von anderen blauen Wahl-Partys der jüngeren Vergangenheit kennt, bleibt aus. Skott sagt: Apfelknab sei zu ruhig gewesen, die Themen hätten der FPÖ zudem nicht in die Hände gespielt. Jetzt müsse man sich mit der Oppositionsbank begnügen. Zumindest dort wolle man hitzig sein.

Interview mit Landesrat Stefan Hermann: