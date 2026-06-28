Sie wollten es bis zum Schluss nicht glauben, wie 2021 schon nicht. „Ich traue den Umfragen nicht“, sagte KPÖ-Chefin Elke Kahr noch am Sonntagvormittag. Zu Recht: Denn die 35 Prozent, die die erste Hochrechnung von Foresight ausgespuckt hat, hatte keine Umfrage vorhergesehen – den Trend, dass die KPÖ weit vor allen anderen sein wird, sehr wohl.

Auch wenn sich einzelne Mandate zu diesem Zeitpunkt noch verschieben können, eines ist schon fix: Graz bleibt links, quasi ein gallisches Dorf in der blauen Mark. Steiermark, das bipolare Herz Österreichs – es schlägt kräftiger denn je.

Die große Frage: Was können Elke Kahr und ihre KPÖ jetzt mit diesem Wahltriumph machen? Eine Fortsetzung der Dreierkoalition geht sich dank der KPÖ-Stärke locker aus, politisch wird es aber schwierig: Die SPÖ ist weiter abgestürzt, keine Rede von einem Wiedereinzug in den Stadtsenat, den Spitzenkandidatin Doris Kampus als Voraussetzung für eine Koalition definiert hat. Sie wird nach diesem Desaster aber wohl keine lange Zukunft als SPÖ-Chefin haben.

Grüne wollen trotz eines Minus in der Koalition bleiben

Die Grünen haben laut Hochrechnung auch verloren, aber dank der Stärke der KPÖ geht sich die knappste aller Mandatsmehrheiten im Gemeinderat aus: 25 der 48 Sitze schaffen KPÖ und Grüne gemeinsam. Hält das Ergebnis, wäre das die logische Koalition für die kommenden fünf Jahre. Das war das erklärte Ziel von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

Damit wäre genau das eingetreten, was ÖVP und FPÖ verhindern wollten. Angesichts der Stärke der KPÖ ist das neuerlich schwache Abschneiden der FPÖ wenig verwunderlich. Die beiden politischen Pole haben einen starken Wähleraustausch in Graz, weil es vielen in der Wahlzelle nicht um Ideologie geht, sondern um ein Ventil „gegen die da oben“. Da half auch kein Herbert Kickl, den die Blauen diese Woche noch auf den Grazer Hauptplatz holten. Unbekannter und inhaltlich schwachbrüstiger Spitzenkandidat, dazu interne Streitereien – das war dann doch zu viel Ballast, um Wählerinnen und Wähler zu überzeugen.

Durchatmen in der ÖVP

Aus der ÖVP ist trotz des gewachsenen Abstandes zur KPÖ ein Durchatmen zu vernehmen. Kurt Hohensinner hat die Partei nicht nur nach dem Nagl-Abgang zusammengehalten, er hat auch die Mindestanforderung geschafft und das Wahlergebnis halbwegs gehalten. In manchen Umfragen lag man schon unter 20 Prozent. Ablösegerüchte, die intern immer wieder die Runde machen, sollten damit vom Tisch sein. Außer, man will den Weg der SPÖ einschlagen, die sich nach Langzeitbürgermeister Alfred Stingl eine Selbstzerfleischung nach der nächsten geleistet hat und heute bei nicht einmal sieben Prozent angelangt ist.

Überraschend schwach die Neos: Zuletzt hatte Philipp Pointner schon mit dem Bildungsstadtrat geliebäugelt, jetzt schafft man nicht einmal den Zuwachs auf Klubstärke. Bleibt Pointner, hätte damit auch Ex-FPÖ- und Ex-KFG-Mann Alexis Pascuttini kein Mandat. Stichwort KFG: Was alle Umfragen angedeutet haben, ist auch eingetreten: Der Einzug in den Gemeinderat wird verfehlt.