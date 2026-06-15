Premierminister Keir Starmer legt sich fest: Die Labour-Regierung geht ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren an, Großbritannien reiht sich damit ein: Diskussionen um Einschränkungen derartiger Plattformen für Minderjährige gibt es derzeit in vielen europäischen Ländern. Zu Recht – und recht spät.

Starmer argumentiert das Verbot mit den vielfältigen Risiken, die unkuratierte soziale Medien mit sich bringen – es geht um sexuell explizite Inhalte, drohendes Suchtverhalten und nicht zuletzt mögliche Radikalisierung. Immerhin weiß er das Volk auf seiner Seite: Laut einer YouGov-Umfrage befürworten drei Viertel der britischen Eltern das Verbot. Mehr als die Hälfte davon glaubt jedoch gleichzeitig nicht, dass der Bann wirken werde. London wird zeigen müssen, wie die Maßnahme technisch umsetzbar ist.

Neben kritischen Experten wird man sich auch dem Druck der großen US-Anbieter stellen müssen, denen Verbote nicht gefallen. Weil sie ihren Profit schmälern.