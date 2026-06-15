Ab dem Schuljahr 2027/28 werden die kostengünstigen Schullaptops oder Tablets nicht mehr an Zehn- und Elfjährige in der 5. Schulstufe ausgegeben, sondern ein Jahr später. Warum das nicht nur gut fürs Budget ist, erklärt Gesundheitspsychologe und Suchtexperte Oliver Scheibenbogen vom Anton-Proksch-Institut in Wien.
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Debatte um Schullaptops
Experte: „Kritisches Denken lernt man zuerst analog“
Interview. Warum Kinder in der Schule zu früh einen Laptop in die Hand gedrückt bekommen und warum das Rüstzeug mit digitalen Endgeräten erst einmal in der echten Welt erlernt werden muss.