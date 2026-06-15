Ab dem Schuljahr 2027/28 werden die kostengünstigen Schullaptops oder Tablets nicht mehr an Zehn- und Elfjährige in der 5. Schulstufe ausgegeben, sondern ein Jahr später. Warum das nicht nur gut fürs Budget ist, erklärt Gesundheitspsychologe und Suchtexperte Oliver Scheibenbogen vom Anton-Proksch-Institut in Wien.