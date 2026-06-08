Er ist Fan eines Massenmörders. Ein großer noch dazu. Seine echte Identität ist unklar. Am 12. Juni 2025 postet er auf „X“, dass der Amokläufer von Graz seine Tat livestreamen sollte. 59 Personen gefällt diese Idee. Sein Post – er ist noch immer auf der Plattform. Auch ein Jahr nach dem Amoklauf am BORG Dreierschützengasse, bei dem neun Schülerinnen und Schüler und eine Lehrerin kaltblütig ermordet wurden, ist der Eintrag noch zum Liken und zum Teilen abrufbar.

X ist zwar nicht das Darknet, aber es kann auch hier ziemlich finster werden. Die Glorifizierung eines Amoklaufs ist dabei aber noch einmal extremer, niederträchtiger und abscheulicher. Aber wie kommt es dazu? Die Person, die den Post verfasst hat, lässt sich nicht kontaktieren. Ihren User-Namen geben wir nicht hier preis. Sie soll keine Aufmerksamkeit bekommen, ein Phantom bleiben. Genau wie der Täter. Ob sie wirklich einen Livestream eines Massenmords wollte? Unklar. „Diesen Typen geht es auch darum, bewusst zu provozieren. Social Media hat die Grenzen schon so weit verschoben, dass man auf den Plattformen noch ein Stück extremer sein muss, um aufzufallen“, sagt Lukas Wagner, Psychotherapeut und Medienpädagoge.

Polizei nach Amoklauf auch technisch gefordert

Vielleicht ist der Eintrag nur ein Schrei nach Aufmerksamkeit, vielleicht ist es aber auch mehr. Der Post wirft viele Fragezeichen auf. Nicht nur die Psyche seines Verfassers bleibt ein Rätsel, auch seine ganze Identität. Sein Profilbild: Blutspitzer, sein Titelbild: brennende Kreuze. Den Profilnamen wird die Kleine Zeitung nicht nennen. Wer auch immer hier schreibt, dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in Österreich leben. Hierzulande ist die Gutheißung einer Straftat ebenfalls strafbar.

Der Social-Media-Experte Lukas Wagner | Der Social-Media-Experte Lukas Wagner © Klz / Stefan Pajman

Eine Woche nach der Tat sprach Gerald Ortner, Polizeichef der Steiermark, davon, dass solche Postings mehrjährige Haftstrafen nach sich ziehen können. Eine echte Chance, den Postern Herr zu werden, hat die steirische Polizei aber nicht. „Die Täter sitzen meist in irgendwelchen Ländern, die nicht alle mit Österreich kooperieren; zudem ist es auch technisch äußerst aufwendig und schwer, die Menschen hinter den Posts ausfindig zu machen“, sagt Polizeisprecher Sabri Yorgun.

Der Columbine-Effekt

Der Amoklauf von Graz fällt in ein digitales Muster. Die Glorifizierung von Massenmördern hat System und der Post ist kein Einzelfall. Nach dem Schulmassaker an der Columbine High School im US-Bundesstaat Colorado im April 1999 entsteht zum ersten Mal eine Online-Community, die die Täter romantisiert und verehrt.

Die Folgen sind dramatisch. Eine spanische Studie aus dem März 2025 zeigt: 17 von 21 untersuchten Amokläufen außerhalb der USA lassen sich auf die Tat in Columbine zurückführen. Drei Monate später reiht sich Graz in diese Liste ein. Von der Polizei heißt es: Auch der steirische Amokläufer war von anderen Amokläufen digital inspiriert worden. Wagner sagt: „X, TikTok und Co. sind eigentlich Radikalisierungsplattformen.“

Plattform X löscht gewisse Posts nicht

Zwar würde nicht jeder, der gewalttätige Inhalte konsumiert, zum Amokläufer werden, die Plattformen würden jedoch Tendenzen und Emotionen, die es gibt, verstärken. „Man findet sich plötzlich in einem Raum von lauter Gleichgesinnten wieder, die einen Weg zeigen, wie man aktiv wird“, sagt Wagner. Etwas, das im echten Leben, in einem Klassenverband, einem Verein niemals möglich wäre – zumindest nicht so schnell und so leicht. Social Media sei dabei nicht der erste, sondern der letzte Schritt, der verhaltensauffällige, vernachlässigte, einsame Jugendliche zu Tätern machen kann.

Die „Kleine Zeitung“ hat sich im Vorjahr auch andere Profile gespeichert, die die Tat glorifizierten, bewunderten und unterstützten. Viele Profile stammen aus den USA, bei einigen ist der Post mittlerweile gelöscht, bei anderen nicht. Einige Profile von damals sind nicht mehr aufrufbar, andere schon. Eine klare Linie, der man folgen kann und an der man ablesen kann, welche Postings oder Profile X löscht, gibt es nicht. Auch der oben beschriebene Eintrag bleibt stehen, nachdem man ihn X wegen „gewalttätigem Extremismus“ gemeldet hat. Von der Plattform heißt es in einer automatisch-generierten E-Mail nur: „Unsere automatisierten Systeme haben festgestellt, dass kein Verstoß gegen unsere Regeln vorliegt“.