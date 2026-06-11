Der Einfluss von Social Media auf Kinder und Jugendliche wird breit diskutiert, ebenso wie die Maßnahmen, die man zum Schutz junger Menschen in der digitalen Welt treffen könnte oder sollte. So lud Medienminister Andreas Babler Dienstagabend zu einem Runden Tisch, bei dem 30 Jugendliche über jene Maßnahme diskutierten, welche vor allem sie betreffen wird: Die Altersgrenze von 14 Jahren für Social-Media-Plattformen wie Instagram, Snapchat oder Tiktok. Der entsprechende Gesetzesentwurf soll bis Ende Juni vorliegen.

Österreich folgt damit Beispielen anderer Länder, Vorreiter war Australien. Im Dezember 2025 trat das erste vollständige Verbot sozialer Medien für Menschen unter 16 Jahren in Kraft. Auch der „Digital Services Act“ der Europäischen Union soll künftig Altersgrenzen in den Mitgliedsländern ermöglichen. In Frankreich hat ein Social-Media-Verbot schon eine Hürde genommen, die Nationalversammlung beschloss ein dementsprechendes Gesetz. Hier soll eine Altersgrenze von 15 gelten. Auch in Deutschland werden dieser Tage Maßnahmen diskutiert.

Starke Hinweise und zahlreiche Wissenslücken

Argumentiert werden Maßnahmen mit dem Schutz von Kindern und Jugendlichen, insbesondere dem Schutz der psychischen Gesundheit. Soziale Medien sollen diese beeinträchtigen. Genau dieser Zusammenhang ist jedoch komplex und schwierig zu untersuchen. Auch wenn die Forschung in den vergangenen Jahren mehr wurde und es starke Hinweise gibt, existieren noch zahlreiche Wissenslücken. „Auf Ebene des Individuums ist unstrittig, dass Kinder und Jugendliche auf Social-Media-Plattformen mit problematischen Inhalten konfrontiert werden, darunter Gewalt oder Inhalte, die Essstörungen und selbstverletzendes Verhalten normalisieren“, betont Kathrin Karsay, Assistenzprofessorin für Unterhaltungsforschung (Universität Wien).

Geht es aber um die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen, werde das Bild unklarer. „Große Übersichtsarbeiten zeigen, dass die allgemeine Nutzung sozialer Medien sowohl mit einer schlechteren psychischen Gesundheit – unter anderem depressiver Symptomatik und Angststörungen – als auch mit höherem Wohlbefinden – beispielsweise Lebenszufriedenheit – in Verbindung steht.“ Es gehe immer darum, wie und in welchem Ausmaß welche Plattformen genutzt werden. „Ein deutlicher Zusammenhang zeigt sich zwischen problematischer beziehungsweise exzessiver Social-Media-Nutzung und reduzierter psychischer Gesundheit sowie vermindertem Wohlbefinden“, sagt die Expertin.

Welche Inhalte sind schädlich und welche nicht?

Welche Features bzw. Inhalte negative Auswirkungen wie Sucht, Depression oder andere Problematiken auslösen können, ist schwer einzugrenzen. Typische Designelemente sind Push-Benachrichtigungen, das automatische Abspielen von Inhalten sowie endlose, algorithmisch kuratierte Feeds. Die Wirkung dieser Features lässt sich mit dem Prinzip der intermittierenden Verstärkung erklären, das auch aus der Forschung zu Verhaltenssüchten bekannt ist“, so Karsay. Intermittierend bedeutet in diesem Zusammenhang, dass gewünschtes Verhalten von Usern von den Plattformen nicht zuverlässig, sondern nur gelegentlich belohnt wird. Bei den Usern entsteht somit Ungewissheit, welche wiederum die Abhängigkeit begünstigt. „Belastbare empirische Evidenz darüber, wie solche Design-Features das Wohlbefinden und die Nutzungsdauer von Kindern und Jugendlichen beeinflussen, ist jedoch begrenzt.“

Noch gibt es auch wenige Daten, die zeigen, wie sich Altersgrenzen in Sozialen Medien auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen auswirken. Jene Altersgrenzen, die schon eingeführt wurden, seien nach dem Vorsorgeprinzip eingeführt worden, so Karsay. Aus diesem Grund sei es wichtig, „regulatorische Maßnahmen zu evaluieren, insbesondere hinsichtlich möglicher Verdrängungseffekte, bei denen junge Menschen Verbote umgehen oder auf andere Plattformen ausweichen“. Auch sollte nicht auf das Thema Medienkompetenz vergessen werden.