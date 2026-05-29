Zwei Runden gilt es im nervenaufreibenden Abstiegskampf der HLA noch zu absolvieren. Die Grazer gehen mit einem Punkt Vorsprung auf Hollabrunn und damit auf den Schleudersitz in das Finale. Die Grazer spielen am Freitag (18.30 Uhr) bei Schwaz und die Niederösterreicher empfangen am Samstag Bregenz. Der Widerstand der West-Klubs ist aber ungebrochen, denn auch sie sind noch nicht „durch“, zwei Punkte trennen Platz eins und vier. „Ich hoffe, dass wir unsere Qualität in Schwaz über 60 Minuten abrufen. Dann sieht es gut aus“, sagt Kreisspieler Lukas Schweighofer. Doch war gerade die Konstanz die Achillesferse der HSG und wohl auch ein Hauptgrund, dass sie ins Schlamassel des Abstiegskampfs gerieten. „Wir haben in entscheidenden Momenten oft dumme Fehler gemacht und gefühlt ist das nicht einzelnen Spielern, sondern gleich der halben Mannschaft passiert.“

Mit Neotrainer Risto Arnaudovski ist der wohl nötige Impuls gekommen, sagt Schweighofer. Das Spiel der Grazer konzentriert sich mit ihm auf die eigenen Stärken und ist auch klarer geworden. „Wir haben alle ganz klare Anweisungen und jeder weiß, was der andere zu tun hat. Das gibt auch eine gewisse Sicherheit. Wenn du dann noch einen Erfolg hast, wie gegen Hollabrunn, kommt das Selbstvertrauen wieder.“ Das soll am Freitag auch in Tirol ausgespielt werden. Am kommenden Mittwoch kommt dann Bregenz nach Graz, doch vielleicht ist dieses Spiel schon ohne Bedeutung. Es wäre im Sinne der Grazer.

Die HSG Lipizzanerheimat hat unterdessen bereits einen neuen Spieler für die kommende A-Liga-Saison vorgestellt. Tumi Rúnarsson wechselt von Hard in die Weststeiermark. „Ich habe gewusst, dass ich nach meiner Zeit in Hard eine neue Herausforderung suchen werde. Deshalb habe ich mich in der Liga umgesehen, welche Vereine interessante Projekte verfolgen und sich von Jahr zu Jahr weiterentwickeln wollen“, sagt der 28-jährige Spielmacher aus Island. Der Kontakt kam über Ivan Horvat zustande.