Samstagabend kurz nach 19.30 Uhr ereignete sich in Innerhopfgarten im Defereggental im Bereich von zwei Wohnhäusern eine Hangrutschung. Mehrere große Steine im Durchmesser von ein bis zwei Metern sowie Geröll und Erdreich lösten sich und beschädigten eine am Fuße des Hanges stehende Holzhütte sowie ein Stüberl, das an eine Garage angrenzt, schwer. Das Haus oberhalb des betroffenen Hanges ist derzeit unbewohnt.

Personen wurden bei diesem Elementarereignis nicht verletzt. Die angrenzende Landesstraße (L25) war vom Steinschlag ebenfalls nicht betroffen. Noch am Abend wurde von einem Vertreter der Gemeinde und des Baubezirksamtes eine Begehung durchgeführt. Eine Evakuierung von Hausbewohnern war nicht erforderlich.

Keine Veränderungen

Am Sonntagvormittag um 9 Uhr führte die Polizeiinspektion Matrei in Osttirol gemeinsam mit dem Vizebürgermeister und dem Hauseigentümer eine erneute Begehung durch. Es konnten keine Veränderungen an der Hangrutschstelle festgestellt werden, teilte die Polizei mit. Das Bezirksbauamt Lienz wurde davon in Kenntnis gesetzt. Die Wildbach- und Lawinenverbauung wird Montag eine erneute Begehung durchführen, um die Lage zu konkretisieren und etwaige weitere Maßnahmen festzulegen.

Derzeit konnte keine konkrete Gefahr für Anrainer und Verkehrsteilnehmer der L25 festgestellt werden. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.