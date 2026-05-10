Samstagnacht gegen 22.45 Uhr hörte ein Zeuge deutliche Hilferufe von der Kapuzinerinsel am Wörthersee und rief die Polizei. Kurze Zeit später fanden die alarmierten Einsatzkräfte ein Motorboot, das auf der Kapuzinerinsel festgefahren war. Am Boot befanden sich der 66-jährige Besitzer und seine 56 Jahre alte Gattin, beide aus dem Bezirk Klagenfurt Land.

„Die beiden Personen an Bord konnten rasch gerettet und sicher an Land gebracht werden. Anschließend wurde der Bereich rund um die Kapuzinerinsel abgesucht, da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere Personen am Boot befunden hatten.

Glücklicherweise waren keine weiteren Personen beteiligt“, teilt die Wasserrettung Bad Saag mit

Die Frau wies leichte Verletzungen auf, sie wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Alkotest positiv

Die Erhebungen der Polizei ergaben, dass die Frau auf der Fahrt von Velden in Richtung Osten die Insel übersehen hatte und dagegen fuhr. Ein Alkotest bei der 56-Jährigen verlief positiv. Die Bergung der Insassen erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr Reifnitz mit dem Einsatzboot. Ebenfalls wurde durch die Feuerwehr eine allfällige Umweltgefahr geprüft.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Reifnitz, Pritschitz und Töschling mit rund 30 Kräften, sowie die Wasserrettung Pörtschach und Saag mit zwei Einsatzbooten und 90 Personen.