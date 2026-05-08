Das Parkhotel Pörtschach am Ufer des Wörthersees setzt zukünftig auf Sonnenstrom. Das Vier-Sterne-Superior-Hotel hat daher eine neue Photovoltaikanlage (PV) mit einer Leistung von 74,1 Kilowatt-Peak in Betrieb genommen. Insgesamt wurden rund 75.000 Euro in die Anlage investiert, davon wurden 15.000 Euro durch das Energiereferat des Landes Kärnten gefördert. Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) überreichte am Donnerstag, 7. Mai, die Förderzusage an Hoteldirektorin Mercedesz Balazs.

„Mit der neuen Photovoltaikanlage setzt das Parkhotel Pörtschach ein klares Zeichen in Richtung Energieunabhängigkeit und nachhaltiger Energieversorgung. Gerade in unseren Tourismusbetrieben wird die eigenständige, regionale Stromproduktion immer mehr zu einem wichtigen Standortfaktor. Wer heute in die Energiewende investiert, investiert zugleich in seine Wettbewerbsfähigkeit“, wird Schuschnig in einer Aussendung seines Büros zitiert.

Das Parkhotel Pörtschach setzt zukünftig auf Sonnenstrom und hat daher eine neue PV-Anlage in Betrieb genommen © Büro Schuschnig/Hermann

Schuschnig verweist zudem auf das große Potenzial Kärntens bei der Sonnenkraft: „Kärnten zählt zu den sonnenreichsten Bundesländern Österreichs. Dieses Potenzial gilt es konsequent zu nutzen“, sagt der Landesrat.