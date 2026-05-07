Die Spatzen pfeifen es schon von den Dächern: Im Klagenfurter Lendhafen wird wieder gezwitschert – vom 21. bis 31. Mai verwandelt sich dieser in einen großen Frühlingsmarkt. Bereits zum dritten Mal findet das „Hafenzwitschern“ statt. Und in diesem Jahr präsentieren rund 50 ausgewählte Ausstellerinnen und Aussteller am Gelände rund um den Hafen ihre Produkte – und damit einen bunten Mix an Design, Kunsthandwerk und Kulinarik. Ergänzt wird die Ausstellung von einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Konzerten, DJs, Workshops, Kasperltheater, Kinderdisco und sogar einer Pilateseinheit mit Prosecco.

„Was für den Winter das ,Hafenknistern‘ ist, ist für den Frühling das ,Hafenzwitschern‘“, bringt es Veranstalter Michael Pontasch auf den Punkt. Er und sein Team trotzen bei der Organisation den finanziellen Schwierigkeiten der Stadt – dank der Zwölftelregelung gibt es bekanntermaßen keine finanzielle Unterstützung – und führen das Event mit Unterstützung des Stadtmarketings und des Tourismusverbandes Klagenfurt durch. Und weil das erste Wochenende mit Pfingsten zusammenfällt, wird auch noch am Montag im Lendhafen „gezwitschert“. Damit dauert es einen Tag länger als sonst. Pontasch hofft in diesem Zusammenhang auch auf viele Besucher aus Graz und Umgebung.

Parallel finden zwar der After-Work-Markt am Benediktinermarkt, das „Klagenfurt Festival“ und die „Lange Nacht der Kirchen“ statt, Pontasch sieht das „Hafenzwitschern“ aber keineswegs als Konkurrenzveranstaltung, sondern vielmehr als Belebung: „Ich bin mir sicher, dass eine Stadt mit 110.000 Einwohnern mehrere Veranstaltungen, die zeitgleich stattfinden, verträgt.“

Wirte aus dem Viertel tischen auf

Besucherinnen und Besucher des „Hafenzwitschern“ können sich auf ein buntes Programm für Klein und Groß freuen. Kulinarisch wartet die Veranstaltung mit bewährten wie neuen Highlights auf: Das „Wohnzimmer“ bietet wieder seine hausgemachten Drinks und Spare Ribs an, der „Wörtherseefischer“ hat Spezialitäten vom heimischen Fisch im Angebot und der „W2 Bioweinbau Waltl“ bietet edle Tropfen zum Verkosten. In Sachen Handwerk bietet Erika Tonso (A-Tasche mit Herz) ihre handgefertigten Taschen aus Kork und Baumwolle an, in Claudias Kreativwerkstatt findet man Dekoratives aus Holz und Perlen und bei Tanja Krainer (It‘s my time) diverse Lavendelprodukte und Räuchermischungen.