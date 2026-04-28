Der Flohmarkt im Klagenfurter Stadtteil Viktring blickt auf eine lange Tradition zurück. Seit dem Jahr 1992 wird nämlich an den ersten Wochenende im Mai wie auch im September auf dem ehemaligen Areal der „Hexnstubn“ gustiert, gefeilscht und gekauft – hunderte Standler bieten ihre Raritäten, Vintage-Schätze, Kuriositäten, Alltagsgegenstände mit Geschichte und Altbewährtes zum Verkauf an. Rund 60.000 Personen besuchen erfahrungsgemäß den etablierten und vor allem bei der Bevölkerung beliebten Flohmarkt. Der Großflohmarkt in Viktring zählt damit zum größten seiner Art im Alpe-Adria-Raum.

In diesem Jahr ist es vom 8. bis 10. Mai wieder soweit. 600 Standler aus dem In- und Ausland haben wieder ihr Kommen angesagt. „Wir waren bereits Anfang April restlos ausgebucht“, freut sich Organisator Heinz Herbst über den regen Zuspruch. Die Wartelisten seien dementsprechend voll. Bei der Organisation der Veranstaltung setzt Herbst, der eine Ordination als HNO-Arzt in der Landeshauptstadt betreibt, auf seine Familie – in Summe helfen 35 Familienmitglieder beim Aufbau, der Gastronomie, der Betreuung der Standler und dem Abbau mit. Übrigens: Das Haus, also die ehemalige „Hexnstubn“, die sich auf dem rund vier Hektar großen Naturgelände befindet, wurde umfassend saniert. Auch heuer gibt es wieder den Kinderflohmarkt, wo Kinder bis zwölf Jahre ihre Spielsachen, Bücher und kleinen Schätze anbieten können.

Dabei stand die weit über Grenzen Klagenfurts bekannte Veranstaltung kurzfristig sogar vor dem Aus. Der Tod des Grundstückseigentümers – das Areal steht seit 1960 im Besitz der Familie Herbst und wurde einst als Campingplatz geführt – führte zum Ende des Pachtvertrages mit dem damaligen Veranstalter des Flohmarktes. Die Erben, der Klagenfurter Arzt Heinz Herbst und seine beiden Geschwister, einigten sich aber darauf, den Flohmarkt nach einer kurzen Pause in alter Tradition weiterzuführen. Für die Familie war es ein Sprung ins kalte Wasser. Mittlerweile feiern die Herbst die sechste Auflage des Flohmarktes unter ihrer Flagge und greifen bei der Organisation auf so etwas wie Routine zurück.