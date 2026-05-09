„Bühne frei“ für Österreichs besten Fachkräftenachwuchs: Die Gewinnerinnen und Gewinner der Bundeslehrlingswettbewerbe aus ganz Österreich wurden am 21. April bei der festlichen Best-of-Talent-Gala der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich für ihre Spitzenleistungen ausgezeichnet. Als Jahrgangsbester seines Fachs erhielt dabei Marvin Varga (19) aus Obervellach die Auszeichnung überreicht: Er macht bei der Kelag (Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft) in Klagenfurt seine Ausbildung zum Elektrotechniker und konnte nicht nur den Bundeslehrlingswettbewerb für sich entscheiden.

Zuvor holte Varga im November 2025 bei AustrianSkills in Salzburg ebenfalls die Goldmedaille und damit den Staatsmeistertitel nach Kärnten. „Ich habe mich zwei Monate lang gezielt auf den Wettbewerb vorbereitet. Wir haben dafür Kojen aufgebaut, um die Aufgaben unter realistischen Bedingungen zu trainieren, inklusive Elektrik“, sagt Varga. „Mein Ziel ist es, nach der Lehre im Unternehmen zu bleiben und die Weiterbildung zum Werksmeister in Elektrotechnik zu absolvieren. Derzeit besuche ich die Abendmatura und möchte anschließend den Ingenieur machen.“

Kelag bildet 120 Lehrlinge aus

„Um einen Wettbewerb zu gewinnen, muss man bereit sein, die Extra-Meile zu gehen. Das geht nur, wenn das ganze Umfeld mitzieht. Wir trauen unseren Lehrlingen deshalb früh Verantwortung zu, damit sie mit ihren Aufgaben wachsen können. Wenn dann so ein Erfolg herauskommt, motiviert das alle 120 Lehrlinge in unserem Unternehmen“, ergänzt Michaela Sapetsnig, HR-Leiterin der Kelag.

Neben den Gastgebern Manfred Denk, Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk, und WKÖ-Vizepräsidentin Bettina Dorfer-Pauschenwein sowie WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger überreichten Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner die Trophäen und Urkunden. Familienministerin Claudia Bauer gratulierte per Videobotschaft. Moderiert wurde die Gala von Servus-TV-Moderatorin Katrin Prähauser. Viele Spitzenfunktionäre, Bundesinnungsmeister, Fachverbandsobleute, Geschäftsführer und Lehrlingswarte ließen „ihre“ Lehrlinge ebenfalls hochleben. „Ihr seid mit eurer Leidenschaft und Liebe zum Beruf Vorbilder, zu denen andere junge Menschen aufschauen“, lobte Denk.