Asunta Mentil, die Wirtin des Ristorante „Al Valico Carnico“ am Plöckenpass freut sich, denn die Freigabe der Plöckenstraße ist für den 18. Mai angesagt. Sie weiß um die Situation auf der Baustelle und den Stand der Sanierungsarbeiten. „Schließlich habe ich täglich mit der Baustellenbesatzung Kontakt“, erklärt die umtriebige 81-jährige Gastronomin, die sehr wenig von Ruhestand hält. An die 70 Jahre ist sie schon am Plöckenpass. Anfangs als kleine Helferin ihres Onkels, der in einer Baracke italienische Spezialitäten wie Weine, Mortadella, Nudeln oder italienisches Polentamehl verkaufte.

Der Plöckenpass wurde in weiterer Folge ihre zweite Heimat, viele Jahre stand sie in der Küche des mittlerweile ausgebauten Al Valico, heute schupft sie das Thekengeschäft, das Lokal ist ihr Eigentum. „Wenn es notwendig ist, helfe ich Küchenchef Fabrizio Casali, der mir eine wertvolle Stütze ist, aus“, erzählt sie. Der tägliche Umgang mit ihren Gästen ist für sie ein unerschöpfliches Lebenselixier. „Heuer habe ich das Lokal mit 1. April aufgesperrt, von der Straßensperre habe ich mich nicht beirren lassen“, erzählt die Timauerin.

Diverse Warnungen, dass sie wegen des Fehlens des Durchzugsverkehrs sehr rasch rote Zahlen schreiben werde, habe sie ignoriert. „Ich hatte recht, mit dem Geschäft bin ich sehr zufrieden“, verrät Mentil. „Alle meine Stammgäste aus Österreich haben mich nicht im Stich gelassen, die Kötschach-Mauthener kommen, dazu viele Gail- und Drautaler, genauso Gäste aus dem Spittaler und Lienzer Raum“, freut sie sich. Ihre Küche wird weithin geschätzt.

Mentil: „Derzeit ist es halt umständlich, weil die typischen italienischen Sachen über Tarvis hergeschafft werden müssen“, sagt sie. Doch sie will keineswegs etwa auf die knackfrischen Salate aus dem Hinterland von Udine verzichten, sie werden täglich angeliefert. „Alles andere hole ich mir von den Produzenten und Anbietern in Kötschach, ihre Waren sind ebenso super.“

„Endlich kann der Nord-Süd-Verkehr wieder fließen“

Doch nun wird der Silberstreifen am gastronomischen Horizont immer dicker. „Am 18. Mai, um 13 Uhr, wird der Plöckenpass wieder geöffnet und die Straße für den Durchzugsverkehr freigegeben“, weiß Mentil aus sicherer Quelle. Geringfügige Behinderungen wird es geben: in einem Bereich von etwa 500 Metern kommt es zu einer Einbahnregelung. „Wichtig ist, dass die Verbindung offen ist und der Nord-Süd-Nord-Verkehr wieder fließen kann“, freut sich Mentil. Damit könne die Wirtschaft in Kötschach-Mauthen und in Timau-Paluzza wieder aufatmen. Für Timau sei dieser Verkehrsstrom ohnehin überlebenswichtig. „Diese Gemeinde leidet wirtschaftlich extrem, die Bevölkerungszahl nahm innerhalb von zwei Jahrzehnten von 1200 auf knappe 200 Dauerbewohner ab“, weiß Mentil.