Die Business & Professional Women (BPW) in Spittal feiern am 8. Mai im Hotel See-Villa in Millstatt ihr 25-Jahr-Jubiläum. Der Club versteht sich als Netzwerk, das seit einem Vierteljahrhundert Frauen in der Region stärkt, verbindet und sichtbar macht. Seit der Gründung von Christine Gabriel im Jahr 2001 engagieren sich Frauen aus unterschiedlichen Berufsgruppen für ein gemeinsames Ziel: Sich gegenseitig zu unterstützen, Erfahrungen zu teilen und berufliche wie persönliche Entwicklung aktiv zu gestalten.

Neue Mitglieder werden am 8. Mai aufgenommen

Was vor 25 Jahren als Initiative engagierter Frauen begann, ist heute ein lebendiges Netzwerk, das kontinuierlich wächst. Der BPW Club Spittal ist Teil des internationalen BPW-Netzwerks, das sich weltweit für die wirtschaftliche Gleichstellung von Frauen einsetzt. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die konkrete Wirkung vor Ort: Frauen zu ermutigen, ihren Weg zu gehen, Verantwortung zu übernehmen und ihre Potenziale sichtbar zu machen. Ein besonderes Anliegen des Clubs ist es, gesellschaftliche Themen aktiv aufzugreifen. So engagiert sich BPW Spittal regelmäßig rund um den Equal Pay Day und den Weltfrauentag und setzt klare Zeichen für faire Bezahlung und Gleichberechtigung.

Die Mitglieder der BPW Spittal © BPW/Nina Hader

Die monatlichen Treffen – meist als offene Clubabende im Clublokal „Das Zellot“ – bieten Raum für Austausch, Impulse und neue Perspektiven. Gäste sind dabei ausdrücklich willkommen. „Die Feier am 8. Mai im Hotel See-Villa bietet den festlichen Rahmen für einen Rückblick auf 25 Jahre aktives Netzwerkleben und gleichzeitig einen Blick in die Zukunft. Ein besonderer Programmpunkt ist die feierliche Aufnahme neuer Mitglieder aus unterschiedlichsten Branchen”, schickt die derzeitige Präsidentin Nina Hader vorweg. Die Gäste erwartet ein stimmungsvoller Abend mit Live-Musik, persönlichem Austausch und besonderen Momenten. Zudem warten einige Überraschungen auf alle Gäste. Das Jubiläum ist zugleich Einladung an interessierte Frauen, Teil dieses Netzwerks zu werden.