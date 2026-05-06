„Weiterentwicklung statt Stillstand“ ist das Motto von Familie Sichrowsky. In den letzten Jahren wurde laufend investiert, um das Familienhotel Post und die Villa Postillion in Millstatt zu renovieren. Unter anderem wurden Zimmer erneuert, Teppichböden durch Parkett ersetzt, Bäder renoviert und eine Radinfrastruktur samt Radstall in beiden Hotels errichtet. Erst kürzlich wurden 400.000 Euro in die Hand genommen, um auch die letzten Zimmer und Bäder der Villa Postillion am See rundum zu erneuern.

Der Qualitätssprung, der auf den umfassenden Zimmerumbau und die Eröffnung des neuen „See Bad’s“ folgte, ging mit einem Erfolg einher. Das traditionsreiche Haus wurde offiziell mit dem Vier-Sterne-Superior-Gütesiegel (4S) ausgezeichnet. Eine unabhängige Prüfung bestätigte die konsequente Weiterentwicklung, die das Hotel in den vergangenen Monaten durchlaufen hat.

„Die Jury orientiert sich an einem Kriterienkatalog. Dieser umfasst unter anderem die Qualität der Serviceleistung. Viel Wert wird zudem auf die Rückmeldung der Gäste gelegt. Diese wird entweder mittels eines ‚Mystery Checks‘ übermittelt, oder es werden allgemeine Hotelbewertungen auf den gängigen Plattformen zu Rate gezogen. Am Ende wird alles ausgewertet. Das Ziel ist es, die notwendige Punkteanzahl zu erreichen. Wir freuen uns sehr, dass uns dies gelungen ist“, sagt Peter Sichrowsky, der in den Sommermonaten in Summe 73 Mitarbeitende beschäftigt.

Die Zimmer wurden modernisiert © Gert Perauer

Investitionsziele und Ernährungsangebote

Die 4S-Klassifizierung beinhaltet zudem Maßstäbe wie großzügige Raumkonzepte und ein gehobenes Serviceniveau. Gezielt wurde im Rahmen des Umbaus deshalb in die Zimmerqualität, den Wohnkomfort und neue Erholungsbereiche investiert. „Die Auszeichnung bestätigt uns, dass wir mit unseren Investitionen und unserem Service den richtigen Weg gehen“, schildert Sichrowsky, der auch kulinarisch neue Akzente setzt.

Besonders stolz ist die Familie auf das auf Wunsch erhältliche gluten- und laktosefreie Angebot. Den individuellen Ernährungsbedürfnissen der Gäste soll gezielt Rechnung getragen werden.