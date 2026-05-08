Im italienischen Badeort Punta Marina Terme sorgt die stark gewachsene Pfauenpopulation für hitzige Diskussionen. Nach Schätzungen der Provinzpolizei leben inzwischen rund 100 bis 120 Tiere frei im Ort. Während viele Besucher die exotischen Vögel als Attraktion empfinden, beklagen zahlreiche Anwohner erhebliche Probleme im Alltag. Die Pfaue laufen durch Wohngebiete, schlafen auf Pinien und Hausdächern und machen sich vor allem in den frühen Morgenstunden lautstark bemerkbar. Bewohner berichten von beschädigten Dachziegeln, Verschmutzungen durch Kot, verwüsteten Gärten und zerkratzten Autos. Die Tiere sind laut Berichten der italienisches Tageszeitung „Il Resto del Carlino“ seit mindestens zwölf Jahren in Punta Marina heimisch und haben sich besonders seit der Corona-Pandemie stark vermehrt.

Ziel für Schaulustige

Nachdem nationale Fernsehsender zuletzt über die Pfauen-Plage berichtet hatten, ist der Ort zu einem Ziel für Schaulustige geworden. „Wissen Sie, warum wir hier sind? Weil wir die Pfauen sehen wollen“, erklärten Besuchergruppen in Restaurants des Küstenorts. Viele Touristen reisen inzwischen gezielt an, um die exotischen Vögel zwischen Häusern, Pinien und Straßencafés zu entdecken.

Drohnen

Noch im Mai soll erstmals eine genaue Bestandsaufnahme der Tiere erfolgen, möglicherweise mithilfe von Drohnen. Anschließend wollen Behörden, Bürger und Tierschutzorganisationen gemeinsam über weitere Maßnahmen beraten. Die Stadtverwaltung von Ravenna prüft derzeit verschiedene Vorschläge. Der nahe gelegene Tierpark Safari Ravenna hat unterdessen angeboten, einen Teil der Tiere aufzunehmen. Laut einem offiziellen Schreiben wäre der Zoo bereit, 20 Pfaue in seinem begehbaren Bereich unterzubringen. Voraussetzung sei allerdings, dass die Behörden die Tiere einfangen, mit Mikrochips kennzeichnen und den Transport organisieren.

Schon früher hatte es Versuche gegeben, die Pfaue umzusiedeln. Ein privater Interessent zog sein Angebot jedoch nach heftigen Reaktionen und Drohungen zurück. Seitdem setzt die Tierschutzorganisation Clama vor allem auf Aufklärung und ein geregeltes Zusammenleben zwischen Menschen und Tieren. Unklar bleibt weiterhin, welche Behörde überhaupt zuständig ist. Da die Pfaue keinen Besitzer haben, gelten sie rechtlich als herrenlose Tiere. Deshalb ist noch offen, ob die Stadt oder die Region eine Umsiedlung offiziell genehmigen müsste.

Memes und Videos

In sozialen Medien sind die Pfaue von Punta Marina jedenfalls bereits zu „Stars“ geworden, es gibt zahlreiche Memes und lustige Videos dazu.