In Bašanija, im Norden von Istrien in Kroatien, wurde ein toter Delfin gefunden. Wie die Polizei von Umag mitteilte, ging am Dienstag gegen 8 Uhr morgens die Meldung ein, dass der Kadaver eines Delfins in fortgeschrittenem Verwesungszustand am Strand gefunden worden sei. Der Delfin wies sichtbare Verletzungen auf, die einer Schusswunde ähneln würden. Die Polizei habe daraufhin das zuständige Ministerium für Umweltschutz informiert, das die weitere Untersuchung des Tieres anordnete.

„Am Institut für Veterinärpathologie werden die Verletzungen nun fachmännisch untersucht und die genaue Todesursache festgestellt. Da der Verdacht besteht, dass eine Straftat in Form der Tötung und Quälerei von Tieren begangen wurde, werden wir Strafanzeige gegen unbekannte Täter bei der zuständigen Staatsanwaltschaft erstatten“, teilt die Polizei von Umag mit.

Zweiter Fall?

Es wäre nicht der erste Fall, dass ein Delfin in diesen Gewässern durch ein Projektil tödlich verletzt wurde. Bereits im Juni 2024 fanden Forscher des Meeresinstituts Morigenos an der slowenischen Adriaküste, im Meer vor Strunjan, einen stark verwesten Delfin. Wie die Autopsie in Ljubljana später bestätigte, wurde dem Delfin in die linke Brustseite geschossen. „Nach dem Eindringen in den Körper durchschlug das Projektil die linke Brustwand, durchbohrte beide Lungenflügel und verließ den Körper durch die rechte Brustwand. Von den lebenswichtigen Organen beschädigte das Projektil die Lunge, sodass das Tier höchstwahrscheinlich an Atemproblemen starb“, berichteten damals die Forscher.

Es konnte damals nicht geklärt werden, wo das Tier erlegt wurde. Da der Golf von Triest zwischen Slowenien, Italien und Kroatien liegt, könnte die Tat auch außerhalb Sloweniens stattgefunden haben, vermuteten die Forscher.