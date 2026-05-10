In Kreisen der Polit-Beobachter lässt die rote Kampagne Blutdruck oder Puls noch nicht ansteigen. Warum die SPÖ-Spitzenkandidatin Doris Kampus in einer Stadt mit einer Vielzahl von Spitälern und Medizinern den Gesundheitsnotstand ausruft, verwundert manchen. Ist das mehr als eine eingebildete Krankheit?

Die rote Ex-Landesrätin und Grazer SPÖ-Chefin meint: ja. Und sie stützt ihre Notstandsdiagnose auf eine Meinungsumfrage, die sie beim Institut für Demoskopie und Datenforschung (IFDD) beauftragt hat. 500 Grazerinnen und Grazer sind persönlich auf Herz und Nieren befragt worden, wie es ihnen mit der Gesundheitsversorgung in der Landeshauptstadt geht. Die Antworten zeugen von den Herausforderungen im System und dem Trend zur Zwei-Klassen-Medizin. 60 Prozent gaben etwa an, dass sie im letzten Jahr bei einem Arztbesuch zur Kasse gebeten worden sind. 41 Prozent gehen bereits zum Wahlarzt, weil sie bei Kassenordinationen keinen zeitnahen Termin bekommen. Und auf die Frage – „44 Prozent der Ärzte gehen in den nächsten zehn Jahren in Pension. Führt das zu einem Gesundheitsnotstand?“ – befürchtet schon knapp mehr als die Hälfte der Befragten, dass dies der Fall sei.

SP-Kampus fordert Koalitionspartner KP-Krotzer heraus

Für Kampus ist daher klar, die Stadtregierung müsse mehr tun, um eine gute Gesundheitsversorgung in Graz zu gewährleisten. Denn die Menschen machen sich Sorgen, dass sich das System nicht zum Besseren entwickle. „Es braucht einen Wechsel im Gesundheitsressort“, fordert sie mit Stadtrat Robert Krotzer (KPÖ) einen ihrer Koalitionspartner heraus: „Er hat zu wenig getan, um die Situation zu verbessern. Die Stadt kann aber sehr viel tun: Ansiedelung von Ärzten unterstützen, geeignete Standorte für Gesundheitszentren schaffen, harte Verhandlungen mit Land und Kassen führen.“ Krotzer wird in der SPÖ-Kampagne ganz offensichtlich zum Reibebaum, positioniert sich Kampus doch als dessen Herausforderin, die Anspruch auf sein Ressort erhebt: „Ich würde sehr gerne meine zehnjährige Erfahrung als Landesrätin einbringen, um die Gesundheitsversorgung in Graz als Gesundheitsstadträtin zu verbessern.“

VorstellungHitzeaktionsplan am 04.06.2025 © Foto Fischer

Und wie schaut die rote Therapie aus? Die plakatierte Ansage ist, ein Gesundheitszentrum für jeden Bezirk eröffnen zu wollen. Da die Kompetenz hier aber nicht im Rathaus liegt, kann das allenfalls über die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Förderungen unterstützt werden. Auch ein eigenes Frauengesundheitszentrum ist Kampus ein Anliegen. Um mehr Mediziner nach Graz zu locken, schwebt ihr außerdem ein Welcome Center der Stadt vor, das Ärzte beim „Onboarding“ in Graz in allen Bereichen unterstützt und serviciert.