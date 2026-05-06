Chris Evert, Steffi Graf, Martina Hingis, Venus und Serena Williams, Iga Swiatek, Rod Laver, Björn Borg, Mats Wilander, Thomas Muster, Rafael Nadal, Novak Djokovic oder Carlos Alcaraz. Nahezu ausschließlich das Who‘s who der vergangenen Tennis-Jahrzehnte hat sich in die Siegerliste bei den Italian Open eingetragen. Nur Roger Federer konnte sich nie so recht mit den Sandplätzen im Foro Italico, einen Steinwurf vom Tiber, der Lebensader der italienischen Hauptstadt, und dem Stadio Olimpico, der Heimstätte der Fußballklubs AS Roma und Lazio, entfernt, anfreunden. Während der Schweizer diese Geschichte nicht mehr umschreiben wird, ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis mit Jannik Sinner der aktuell überragende Akteur den Siegerpokal in der Ewigen Stadt in die Höhe strecken wird. Und obwohl sich der 24-Jährige am gestrigen letzten Qualifikationstag noch nicht in dem von 1928 bis 1938 errichteten Sportstättenkomplex am Fuße des Monte Mario hat blicken lassen, ist der Lokalmatador omnipräsent. Sei es in den Schaufenstern, auf den riesigen Videoleinwänden oder den T-Shirts seiner gestern vorwiegend jugendlichen Fans auf dem Turniergelände. Es scheint fast so, als könnte der Südtiroler zumindest gerade in Rom die Schmach vergessen machen, dass Italien erneut bei einer Fußball-WM nur Zuseher ist.

Vergangenes Jahr besiegte Carlos Alcaraz (links) seinen Rivalen Jannik Sinner. Heuer fehlt der Spanier verletzungsbedingt © IMAGO/Claudio Pasquazi

Vergangenes Jahr scheiterte Sinner noch im Finale an dem länger verletzt ausfallenden Carlos Alcaraz, heuer könnte sich ihm in Runde zwei ein Steirer in den Weg stellen. Sebastian Ofner präsentierte sich am Dienstagnachmittag bestens gelaunt („Mir geht es derzeit gut und ich bin mit meinem Spiel zufrieden“), wollte aber vor seiner Auftakthürde am Donnerstag mit dem Namen Alex Michelsen (USA) noch nichts von einem Duell mit dem italienischen Weltranglistenersten auf dem Center Court wissen. Aber angesprochen auf die aktuelle Form Sinners, ließ sich der St. Mareiner doch noch etwas entlocken: „Es ist unfassbar, wie er spielt. Er ist derzeit einfach eine Liga über alle anderen zu stellen.“ Würde der Lokalmatador auch in Rom triumphieren, würde er nicht nur den sechsten Masters-1000-Titel in Folge holen und damit seinen eben in Madrid aufgestellten Rekord ausbauen, sondern auch eine lange Lücke schließen. Vor genau 50 Jahren gewann mit Adriano Panatta das letzte Mal ein Italiener die Italian Open. Der heute 75-Jährige triumphierte noch im selben Jahr dann auch noch bei den French Open, der einzige Grand-Slam-Titel, der Sinner bekanntlich noch fehlt.

Sebastian Ofner | Sebastian Ofner fühlt sich gut in Form © GEPA pictures

Neben Ofner dürfen sich auch zwei Österreicherinnen über die Teilnahme beim Turnier, bei dem vor allem der Campo Pietrangeli mit seinen rund vier Meter hohen Statuen aus Carrara-Marmor bei Spielern und Fans für Begeisterung sorgt, freuen. Die in der Ausscheidung topgesetzte Anastasia Potapowa qualifizierte sich bei feuchten und windigen Bedingungen ebenso wie Sinja Kraus. Die Neo-Österreicherin Potapowa besiegte in der letzten Runde die Tschechin Nikola Bartunkova 4:6, 6:4, 6:2, Kraus gewann gegen die als Nummer zwei gesetzte Rumänin Elena-Gabriela Ruse 7:6, 6:2. Ihr Qualifikationsmatch verlor Lilli Tagger mit 3:6, 3:6 gegen Alina Kornejewa (RUS), kam aber als Lucky-Loser in den Hauptbewerb. Auch Julia Grabher verlor, die Vorarlbergerin musste sich der Ungarin Dalma Galfi 6:7, 4:6 beugen.

Für Potapowa war das Erreichen des Hauptfeldes ein weiterer Schritt auf ihrem Weg, der derzeit steil nach oben zeigt. Im Race liegt die Nummer 38 der Welt sogar schon auf Platz 16. Aber warum läuft es bei der 25-Jährigen in den vergangenen Wochen so gut? „Ich versuche jedes Match, ganz egal, ob es in der Qualifikation oder der ersten Runde ist, so zu spielen, als wäre es ein Finale. Darüber hinaus habe ich an meinem Schläger Veränderungen vorgenommen, seitdem läuft es viel besser.“

Die Reise nach Rom erfolgte auf Einladung von emotion.