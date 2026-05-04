In Spittal wurde gefeiert: Elsa Reiter beging ihren 100. Geburtstag bei guter körperlicher und geistiger Gesundheit. Als einer der ersten Gratulanten stellte sich Spittals Bürgermeister Gerhard Köfer bei der rüstigen Seniorin ein. Geboren und aufgewachsen ist Elsa Reiter im ehemaligen Sudetenland in der Nähe von Grulich im heutigen Tschechien. Die Wirren des Zweiten Weltkriegs führten sie im Alter von 19 Jahren zunächst nach Passau, weiter nach Wien und schließlich nach Klagenfurt. Dort fand sie nicht nur eine neue Heimat, sondern auch die Liebe ihres Lebens. Ein Sohn und später eine Enkeltochter krönten ihr Glück.

Beruflich war Reiter von 1948 – also kurz nach der Gründung des Unternehmens – bis 1983 in der Personalabteilung der damaligen Österreichischen Draukraftwerke in Klagenfurt tätig. Mit ihrer Zielstrebigkeit, Genauigkeit und Korrektheit genoss sie hohe Wertschätzung bei ihren Kolleginnen und Kollegen. Diese Verbundenheit hält bis heute an: Jährlich wird sie von ehemaligen Wegbegleitern an ihrem Geburtstag besucht, so auch heuer. Privat widmete sie sich neben ihrer Familie mit großer Freude dem Besuch von Kulturveranstaltungen, dem Wandern sowie dem Schneidern. Seit rund zwölf Jahren lebt Elsa Reiter in Spittal bei ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter. Zu den zahlreichen Gratulanten zählte unter anderem auch Stadtrat Christoph Staudacher.