Trotz sehr herausfordernder finanzieller Rahmenbedingungen – steigende Pflichtausgaben an das Land Kärnten und nur moderat wachsende Einnahmen aus Ertragsanteilen – konnte die Stadtgemeinde Spittal im vergangenen Jahr ein äußerst zufriedenstellendes Ergebnis erzielen. Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Köfer): „Alle österreichischen Gemeinden stehen derzeit unter erheblichem budgetärem Druck. Umso erfreulicher ist es, dass wir in Spittal einen so starken Rechnungsabschluss erreichen konnten.“

Beim Budgetvoranschlag war noch ein Minus von knapp einer Million Euro prognostiziert worden. „Mit konsequenter Budgetdisziplin und gezielten Optimierungen ist es uns gelungen, einen Überschuss von 1,4 Millionen Euro zu erwirtschaften. Damit zählen wir zu den wenigen Gemeinden mit einem positiven Ergebnis“, betont der Bürgermeister in einer Presseaussendung der Stadtgemeinde.

Gerhard Köfer und Willi Koch © Eggspress

Laut Köfer sei einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren, dass „Spittal in den vergangenen Jahren deutlich an Attraktivität als Wirtschaftsstandort gewonnen hat“. Neue Betriebe und zusätzliche Arbeitsplätze spiegeln sich auch in den Kommunalsteuereinnahmen wider, die im Vergleich zu 2024 um 364.169 Euro gestiegen sind. Darüber hinaus konnte durch die Gründung und Teilnahme an Energiegemeinschaften und die eigene Produktion von erneuerbarem Strom (PV-Anlagen, Trinkwasserkraftwerk) rund 220.000 Euro eingespart werden. Auch die Gemeindeaufsicht hat die gesetzten Konsolidierungsmaßnahmen, die Entwicklung der Betriebsansiedelungen und die strategische Finanzsteuerung als sehr positiv bewertet.

„Diese erfreuliche Entwicklung ermöglichte es der Stadtgemeinde, weiterhin gezielt in die Zukunft zu investieren. Der Schwerpunkt liegt dabei erneut auf dem Ausbau und der Sicherung moderner Infrastruktur, insbesondere in den Bereichen Kanalbau und Wasserversorgung“, sagte Finanzreferent und Vizebürgermeister Willi Koch (Team Köfer).