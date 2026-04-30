Mit mehreren Verletzungen musste eine 37-Jährige am Mittwoch ins Krankenhaus Spittal gebracht werden. Die Frau kam gegen 21 Uhr auf der Techendorfer Straße in Weißensee mit ihrem E-Scooter zu Sturz. Offenbar blickte die Frau zuvor auf das Fahrzeugdisplay, kam deshalb zu weit nach rechts und stieß gegen einen Randstein. Ein Zeuge leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Ein Alkotest verlief positiv.
Alkotest positiv
37-Jährige zog sich bei Sturz mit E-Scooter mehrere Verletzungen zu
Am Mittwochabend ist eine Frau auf der Techendorfer Straße im Gemeindegebiet von Weißensee mit ihrem E-Scooter gegen einen Randstein gefahren und gestürzt.