Mit mehreren Verletzungen musste eine 37-Jährige am Mittwoch ins Krankenhaus Spittal gebracht werden. Die Frau kam gegen 21 Uhr auf der Techendorfer Straße in Weißensee mit ihrem E-Scooter zu Sturz. Offenbar blickte die Frau zuvor auf das Fahrzeugdisplay, kam deshalb zu weit nach rechts und stieß gegen einen Randstein. Ein Zeuge leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Ein Alkotest verlief positiv.