Es war am Dienstagvormittag gegen 9.50 Uhr, als ein 58-jähriger Mann aus Villach mit seinem E-Scooter auf einer Gemeindestraße in der Draustadt unterwegs war. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam er zu Sturz und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Ein Autolenker sah den Unfall und leistete mit einem zufällig vorbeikommenden Fahrradfahrer sofort Erste Hilfe. Parallel wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Der 58-Jährige, der ohne Fahrradhelm unterwegs war, wurde vom eingetroffenen Notarzt erstversorgt und ins Krankenhaus Villach eingeliefert – dort erlag er jedoch seinen schweren Verletzungen.