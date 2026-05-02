In Kärnten werden vier weitere Primärversorgungszentren (PVZ) realisiert, eines davon wird im Porcia Center in Spittal angesiedelt. Noch im Jänner war die Rede von einer geplanten Eröffnung im Oktober dieses Jahres. Doch der Termin wird nicht halten und musste nach hinten verschoben werden. „Die Detailplanung hat gezeigt, dass der Umbau nicht so schnell gehen wird, wie wir es gehofft haben. Die geplante Eröffnung ist für das erste Quartal 2027 angedacht. So sind wir planerisch auf jeden Fall auf der sicheren Seite“, informiert Hansjörg Szepannek. Er ist der Pressesprecher der Diakonie de La Tour, die als Betreiberin der künftigen PVZ fungiert und somit auch für die Koordination der Bauarbeiten verantwortlich ist.

Das Ansuchen um eine Baugenehmigung wurde bereits eingereicht. „Auf diese folgt dann ein Ansuchen um eine sanitätsbehördliche Genehmigung. Sobald wir beides haben, können wir starten, das wird frühestens Anfang beziehungsweise Ende Mai oder Anfang Juni sein.“ Rund 1,9 Millionen Euro fließen in die Sanierung des ersten Obergeschosses im Porcia Center. „Die Auflagen im Bereich Hygiene, Bau und Technik sind für ein Primärversorgungszentrum sehr hoch, gleich wie in einer Ambulanz“, schildert Szepannek und erklärt weiter: „So brauchen wir überall neue Böden, eine eigene, vom restlichen Gebäude getrennte Lüftungsanlage, eine eigene vom restlichen Gebäude getrennte Klimatisierung für den ganzen Bereich, neue Sanitärbereiche sowie natürlich die neue Raumaufteilung für Ordinationen, Therapie- und Laborbereiche.“ Trotz der umfangreichen Bautätigkeit wolle man bis November baulich fertig sein. Anschließend erfolge die Möblierung, die technische Ausstattung und die Inbetriebnahme.

Hansjörg Szepannek ist der Pressesprecher der Diakonie de La Tour © Krawath-Weiss

Nachfolger für „Juicy Lucy“ gesucht

Unterdessen läuft auch die Suche nach medizinischem Personal. Zum Kernteam zählen drei Allgemeinmediziner, drei diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger sowie drei Ordinationsassistenten. Weiters würden Sozialarbeit, Ergo- sowie Logopädie ebenso zum Angebot gehören wie Psychotherapie und Diätologie. „Wir haben uns gefreut, dass uns einige Initiativbewerbungen erreicht haben“, sagt Szepannek. Aktuell führe man schon Gespräche mit potentiellen Kandidatinnen und Kandidaten. „Wir sind optimistisch, dass wir demnächst schon Positionen fixieren können. Besonders aber für Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner würden wir uns noch weiterhin über Bewerbungen freuen.“

Während die Diakonie mit ihren Planungen rund um das PVZ gut vorankommt und ein Teil des Porcia Centers bald wieder mit Leben gefüllt wird, bleibt eine Fläche im Erdgeschoss leer: Ende Februar sperrte das „Juicy Lucy“ zu. „Als Vermieter sind wir auf der Suche nach einer geeigneten Nachfolge. Aus der Gastronomiebranche hat sich mehrfach Interesse gezeigt, es wurden bereits Gespräche geführt sowie Besichtigungen durchgeführt. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass sich diese Entwicklung, auch wenn sie noch Zeit in Anspruch nehmen wird, zu einem positiven Ergebnis führen wird“, lässt Inhaber Dominik Schantl wissen.