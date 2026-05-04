Drei Tage lang war die Tiroler Fachberufsschule (TFBS) für Tourismus in Landeck Schauplatz der Tourismus-Staatsmeisterschaften „JuniorSkills 2026“. 81 der besten Lehrlinge Österreichs traten in den Disziplinen Küche, Restaurant-Service und Hotel-Rezeption gegeneinander an. Tirol gewann die Bundesländerwertung vor Kärnten und der Steiermark – und stellt mit Paul Wiedemair (Küche) und Carolin Rathmann (Restaurant-Service) zwei von drei Staatsmeistern. Vor einer hochkarätigen Fachjury bereiteten die Lehrlinge kreative Gerichte zu, empfingen Gäste und betreuten Tische auf höchstem Niveau. Den Abschluss bildete ein Gala-Abend mit Siegerehrung im Bergrestaurant Pardorama in Ischgl auf 2616 Metern.

Hotel-Rezeption: Tamina Wöritz, Marie Gasser und Laura Rietzler © Thomas Pircher, Wko Tirol

„Dass die JuniorSkills 2026 in Landeck stattgefunden haben, ist ein Ritterschlag für die TFBS und für den Tiroler Ausbildungsstandort. Hier wird sichtbar, was unsere duale Ausbildung im Tourismus leistet – und warum Tirol bei dieser Qualität international ganz vorne mitspielt“, sagt Anna Kurz, Obfrau der Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer Tirol.

Drei Osttiroler Lehrlinge glänzten: Leonie Webhofer vom Hotel Strasserwirt holte Gold in der Kategorie „Restaurant-Service, Paul Wiedemair vom Almfamily Hotel Scherer ist Staatsmeister und Goldmedaillen-Gewinner in der Kategorie „Küche“ und Marie Gasser vom Gradonna Mountain Resort ist Vize-Staatsmeisterin und Goldmedaillen-Gewinnerin in der Kategorie „Hotel Rezeption“.

Restaurant-Service: Leonie Webhofer, Lion Cencic und Staatsmeisterin Carolin Rathmann © Thomas Pircher, Wko Tirol

„Diese Ergebnisse sind kein Zufall. Sie sind das Ergebnis von Betrieben, die ihre Lehrlinge ernst nehmen, von Ausbildern, die mit Herzblut arbeiten sowie den Berufsschulen, die Praxis und Theorie auf Spitzenniveau verbinden“, betont Franz Staggl, Obmann der Fachgruppe Hotellerie der Wirtschaftskammer Tirol.