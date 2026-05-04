Mit beeindruckendem Einsatz hat sich die Schulgemeinschaft des Gymnasiums Lienz am 30. April erstmals am österreichweiten LaufWunder der youngCaritas beteiligt. Die Benefizaktion verbindet sportliche Aktivität mit sozialem Engagement: Jede gelaufene Runde wird durch zuvor gewonnene Sponsorinnen und Sponsoren finanziell unterstützt und kommt Menschen in Not zugute.

Bereits im Vorfeld hatten zahlreiche Schülerinnen und Schüler in ihrem Umfeld Unterstützer mobilisiert. Am Veranstaltungstag zeigte sich, wie viel Engagement in dieser Vorbereitung steckte. Insgesamt wurden von den Jugendlichen 3404 Runden absolviert, gemeinsam mit den teilnehmenden Lehrpersonen ergab sich eine beachtliche Gesamtzahl von 3634 Runden. Jede einzelne Runde stand dabei nicht nur für sportliche Leistung, sondern auch für ein bewusstes Zeichen der Solidarität. Der Erlös fließt in Projekte der youngCaritas, die Menschen in schwierigen Lebenssituationen in Österreich und weltweit unterstützen.