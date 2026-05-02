Beim Lidl-Schullauf in Klagenfurt vor wenigen Tagen konnte die Mittelschule auf der Sonnseite von Lienz mit beachtlichen Leistungen auf sich aufmerksam machen. Mit großem Einsatz und sportlichem Ehrgeiz gingen die Schülerinnen und Schüler an den Start und wurden mit hervorragenden Platzierungen belohnt.

Die Teilnehmenden der Mittelschule auf der Sonnseite mit den Sportlehrpersonen © Mittelschule Lienz-Nord

In den Einzelwertungen erreichte Maria Girstmair den ausgezeichneten zweiten Platz. Jakob Lukasser sicherte sich Rang drei, während Lisa Peintner mit einem vierten Platz ebenfalls ein starkes Ergebnis erzielte. Darüber hinaus gelang es fünf weiteren Schülern, sich für das Bundesfinale am 18. Juni in Traun zu qualifizieren. „Die gezeigten Leistungen unterstreichen einmal mehr das sportliche Engagement und die hohe Motivation der Schüler“, sind sich die Sportlehrer Sara Tiefenbacher, Manuel Ackerer einig.