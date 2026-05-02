Wie kann endlich mehr Frieden auf unserer Welt werden? Was kann ich dazu beitragen? Wie schaffe ich es, im Blick auf die Welt nicht zu verzagen, sondern positiv zu bleiben. Dekan Franz Troyer spricht eine herzliche Einladung zu einer besonderen Friedenswallfahrt zum Helenenkirchl oberhalb von Lienz aus. „Peace please“, „Bitte Friede“ ist das wichtige Motto. Das Helenenkirchl oberhalb von Thurn und Oberlienz ist für viele Menschen ein besonderer Ort. Bei einer Nachtwallfahrt wird dort gemeinsam für den Frieden gebetet. „Die Stationen des Friedensweges und die Hl. Messe bei Fackelschein am Platz vor dem Helenenkirchl geben Kraft“, sagt Troyer.

Beim Helenenkirchl wird gemeinsam für den Frieden gebetet © Pfarre St. Andrä

Jugendliche der Jungbauernschaft-Landjugend Thurn, Patriasdorf, Glanz, Oberlienz und Gaimberg werden anhand der Stationen des Friedensweges Gedanken zum Frieden formulieren. Die Bläsergruppe aus Hornflakes aus Gaimberg wird das Beten und Nachdenken musikalisch unterstützen. Nach der Messe gibt es am schönen Aussichtsplatz vor dem Helenenkirchl eine Agape, organisiert von den Bäuerinnen von Oberlienz. Die Wallfahrt findet am Freitag, dem 15. Mai um 19 Uhr, bei der Erasmuskapelle in Thurn statt.