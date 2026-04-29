Der neue Iselsteg in Lienz wurde am Dienstag offiziell eröffnet. Im Rahmen der Feierlichkeiten waren neben Bürgermeisterin Elisabeth Blanik und dem Leiter des Baubezirksamtes Lienz, Johannes Nemmert, auch die Fraktionsführer der im Gemeinderat vertretenen Parteien vor Ort. Seit 10. November 2025 war der beliebte Übergang über die Isel gesperrt. Am 12. November erfolgte im Zuge der Hochwasserschutzarbeiten der Abriss des alten noch von Pfeilern gestützten Steges. Am 27. Jänner wurde dann das neue Grundgerüst mit einem 300-Tonnen-Mobilkran eingehoben – ein imposantes Bauwerk aus verzinktem Stahl mit einer Länge von 41,66 Metern, einer Breite von 2,77 Metern und einer Höhe von einem Meter.

„Dabei handelte es sich aber nur um das freistehende Tragwerk, ohne Aufbeton“, erläutert Nemmert. In weiterer Folge wurde noch das 15 Zentimeter starke Betontragwerk aufgetragen und der Steg auf beiden Seiten mit 1,20 Meter hohen Geländern komplettiert. Das gesamte Bauwerk wiegt rund 125 Tonnen. 80 Tonnen entfallen dabei allein auf die Stahlkonstruktion.

Valentina, Mathias Rauter, Liliane Schenkermayr und Ayden zählten zu den ersten Benutzern des Iselstegs © Stadt Lienz/Bernd Lenzer

Bürgermeisterin Blanik zeigte sich bei der Eröffnung sichtlich erfreut: „Wie wichtig dieses Verbindungsstück zwischen dem Lienzer Norden und der Innenstadt ist, haben wir in den letzten Monaten leidvoll miterlebt. Jetzt ist der Steg aber wieder für alle Fußgänger und Radfahrer geöffnet – und die Sicherheit der Stadt durch das Fehlen der Pfeiler bei Hochwasser noch besser gewährleistet, da es nicht mehr zu Verklausungen kommen kann.“