Ein arbeitsreicher Nachmittag beschäftigte am Sonntag, den 3. Mai, die Feuerwehren des Bereichsfeuerwehrverbandes Knittelfeld. Gegen 14.30 Uhr kam es auf der B77 zu einem Motorradunfall, bei dem ein Lenker zu Sturz kam und mit einer Leitschiene kollidierte. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt.

Das Motorrad wurde zwischen Fahrbahn und Leitschiene eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften mit einem Spreizer geborgen werden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Großlobming und Kleinlobming mit insgesamt 39 Kräften, wie Abschnittsbrandinspektor Christoph Leitner berichtete.

Nur rund zweieinhalb Stunden später folgte der nächste Einsatz: Die Feuerwehren St. Marein, Feistritz und St. Lorenzen wurden zu einem Brand bei einem Einfamilienhaus in St. Marein alarmiert. Dort hatten Thujen Feuer gefangen.

Die Hausbesitzer versuchten zunächst selbst, den Brand mit einem Feuerlöscher und einem Gartenschlauch einzudämmen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schließlich rasch mittels Hochdruckrohr löschen, erklärte Hauptbrandinspektor Peter Hartensteiner. Insgesamt standen 45 Einsatzkräfte im Einsatz.