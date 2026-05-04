Von Dinamo Zagreb (1. Liga) über 1860 München (deutsche Bundesliga) zur Austria Klagenfurt: Vier Saisonen lang, von 1982 bis 1986 spielte Ivica Senzen für die Waidmannsdorfer, erzielte dabei in 100 Spielen 18 Tore.

Montag, 4. Mai

- Ivica Senzen (75, Fußball, Ex-Legionär Austria Klagenfurt)

- Jonas Holzinger (24, Volleyball, VBK Wörther-See-Löwen)

- Herwig Walker (54, Fußball, Ex-Tormann u.a. Spittal, LASK, Watford)

- Herbert Wachter (76, Ski nordisch Langlauf, Olympiateilnehmer 1972 Sapporo und 1976 Innsbruck, 16-facher österr. Staatsmeister Ski Langlauf)

Dienstag, 5. Mai

- Michael Seher (52, Basketball, Obmann KOS Celovec)

- David Witteveen (41, Fußball, Ex-Spieler u.a. WAC, Spittal, Heart of Midlothian)

Mittwoch, 6. Mai

- Markus Kerschbaumer (51, Eishockey, Ex-Torhüter EC VSV, Tormanntrainer VSV, Nationalteam, RB Salzburg)

- Werner Urschitz (61, Fußball, Ex-Stürmer u.a. SAK, Wernberg, Maria Gail)

- Patrick Ofner (33, Tennis, Ex-ATP-Tour, Nr. 520, mehrfacher österreichischer Meister)

- Sebastian Sablatnig (SK Aich/Dob, Mittelblock),

Donnerstag, 7. Mai

- Dejan Zukic (25, Mittelfeld, Spielmacher des WAC)

- Jürgen Preiss (84, Faustball, Handball, Tennis)

- Karl Pregl (82, Eishockey, ehemaliger Tormann EC KAC und Nationalteam)

- Alois Sadjak (59, Fußball, Ex-Spieler u.a. SAK, Austria Klagenfurt)

Freitag, 8. Mai

- Fabian Hochegger (25, Eishockey, Stürmer beim EC KAC)

Samstag, 9. Mai

- Lars Bergström (70, Eishockey, Schwede, Ex-Trainer EC KAC und Nationalteam)

- Mark Katic (37, Eishockey, Ex-Verteidiger beim EC VSV)

- Ken Strong (63, Eishockey, Ex-Stürmer u.a. EC VSV, zwei Mal Eishockey Superstar des Jahres), Janko Zwitter (55, Skispring, Ex-Springer, nun Trainer u.a. Italiens Damen-Team, aktuell Kanada)

- Roland Assinger (53, Ski alpin, Ex-Weltcupläufer, Ex-Cheftrainer der ÖSV-Damen)

- Andrea Skorianz-Jenull (41, Reiterin, SV Ranftlhof St. Veit)

Sonntag, 10. Mai

- Angelo Devescovi (71, Fußball, Ex-Spieler u.a. GAK, WAC, Spittal, auch Trainer).

Fehlt Ihnen ein Name in dieser Liste bzw. kennen Sie weitere Geburtstagskinder? Dann mailen Sie uns bitte Namen und Geburtsdatum und wann/wo er/sie in Kärnten im Sport aktiv war bzw. ist: sportktn@kleinezeitung.at.