Wer zum Start der Handball-Viertelfinalserie zwischen Ferlach und Titelverteidiger Krems den Weg in die Halle gefunden hatte, kam voll auf seine Kosten: 80 Minuten Action, dann noch ein 7-Meter-Schießen, das ebenfalls in die Verlängerung ging, 91 Volltreffer und ein 46:45-Heimerfolg der Büchsenmacher über die Niederösterreicher. Dass es überhaupt so weit kam, lag auch an einer starken Aufholjagd der Gäste im Finish. Denn Ferlach zog früh davon, zwischenzeitlich bei 11:6 sogar auf plus fünf Tore. Danach pendelte sich der Vorsprung auf ein Übergewicht von drei bis vier Treffern ein, ehe er zu schwinden begann. In der Schlussminute glich Krems zum 31:31 nach regulärer Spielzeit aus, der erste Gleichstand seit dem 2:2 am Beginn.

Die Kärntner beutelten sich aber, ließen sich auch nie abschütteln, weshalb auch zehn Minuten Overtime nicht reichten, denn danach stand es 35:35, nach der zweiten Verlängerung 40:40. Im Siebenmeterschießen vergab jedes Team einmal, nach je fünf Versuchen trafen Topscorer Toni Perkusic (14 Tore) und Adrian Milicevic je zum zweiten Mal von der Linie, während der bärenstarke Gasper Dobaj im Ferlach-Tor nicht mehr zu überwinden war. „So etwas habe ich noch nicht erlebt, es war geil!“, jubelte Boss Walter Perkounig und fügte an: „Wir sind überglücklich, schauen wir, wo die Reise noch hingeht.“ Am Mittwoch kann mit einem Sieg das Halbfinale fixiert werden. „Wir sind noch nicht zufrieden, wollen endlich ins Halbfinale“, sagte ein „sehr stolzer“ Florian Ploner nach dem Spiel.

Am Mittwoch kann Ferlach den Sack zumachen