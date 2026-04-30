Mit den Begriffen „Stones of strength“, „Truck Pull“, „Wheel Barrow“ oder „Car Flip“ können die wenigsten etwas anfangen. Sie stehen für einige der über 20 Disziplinen, die die stärksten Männer und Frauen der Welt bei ihren Wettkämpfen bewältigen müssen. Im Gegensatz zum klassischen Kraftdreikampf, ist bei den Strongman-Wettbewerben weniger Maximalkraft als Kraftausdauer und Kondition gefragt. Die Disziplinen wurden unter dem Gesichtspunkt ausgewählt, dass möglichst viele Muskelgruppen beansprucht werden. Verschiedene Gegenstände müssen dabei von den Teilnehmern getragen, gehoben, gehalten oder gezogen werden.

Einer, der sich diesen körperlichen Höchstleistungen seit 2024 verschrieben hat, ist Kevin Maier, der sich heuer zum zweiten Mal in Folge für die Welt- und Europameisterschaft qualifiziert hat. „Ich komme eigentlich aus dem Fußball, habe lange beim SV Spittal gespielt und danach mit Cross-Fit begonnen. Einer meiner Patienten war selbst Strongman, über ihn habe ich mich für Strongman zu interessieren begonnen. Erst 2024 habe ich zum ersten Mal an einem ‚Newcomer-Bewerb teilgenommen und den auch gleich gewonnen.

Seitdem konzentriere ich mich aufs reine Strongman-Training“, erzählt der selbstständige Physiotherapeut über seine Anfänge. Vier Einheiten pro Woche, die zwischen zwei und vier Stunden dauern, spult der zweifache Familienvater neben seinem Job herunter - ein Pensum, das ohne Rückhalt seiner Frau Sabrina unmöglich wäre. „Sie unterstützt mich seit Beginn an, steht immer hinter mir. Ohne ihr großes Verständnis würde es nicht gehen.“

Nachdem ein Antreten bei der EM aus beruflichen Gründen nicht machbar ist, konzentriert sich der 35-jährige Villacher nun voll und ganz auf die WM im Sommer (22. und 23. August in Schottland), bei der er seinen 12. Platz in der Gewichtsklasse bis 105 Kilo verbessern will. „Ich strebe einen Platz unter den ersten Sieben an. Es kommt aber auch ein bisschen darauf an, welche sieben Disziplinen die Veranstalter für den Wettkampf auswählen“, erklärt Maier. Zuvor möchte der Kraftsportler aber auch die Qualifikation für „den stärksten Mann Österreichs“ schaffen.

Auch Nadine Rauscher für WM qualifiziert

Neben Maier konnte sich auch Nadine Rauscher mit einem zweiten Platz in der Qualifikation für die WM qualifizieren. Der 17-jährige Youngster Alessandro della Pietra versucht noch, über eine Online-Qualifikation nach Schottland zu kommen. „Im Kraftsportverein Kärnten gibt es immer mehr Talente, die Sportart ist auch hier im Wachsen“, erklärt Maier, der sich als mittelfristiges Ziel neben einem WM-Stockerlplatz auch die Teilnahme an weiteren internationalen Bewerben hat. „Das Wichtigste ist aber, dass ich verletzungsfrei und gesund bleibe“, bleibt der Strongman, der pro Jahr mehrere tausend Euro für sein Hobby ausgibt und quasi alles selbst finanzieren muss, bescheiden.