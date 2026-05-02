1,2 Sekunden vor dem Ende des Spiels schienen die Toronto Raptors in der ersten Runde der NBA-Play-offs gegen die Cleveland Cavaliers die Segel streichen zu müssen. Das Team von Jakob Pöltl lag in der Serie 2:3 zurück, Spiel sechs ging in die Verlängerung, wo die „Cavs“ 110:109 führten. Dann warf RJ Barrett aus der Distanz, der Ball flog vom Ring in die Luft und von dort in den Korb. Es war der Treffer zum 112:110-Sieg, der Toronto in Spiel sieben brachte, das in der Nacht auf Montag in Cleveland stattfindet. Für die Raptors wäre es der erste Aufstieg in Runde zwei der Play-offs seit 2020 und das gegen die favorisierten Cavaliers. Pöltl stand knapp über 21 Minuten auf dem Feld und lieferte zwei Punkte. „Natürlich war das ein Wahnsinnsspiel! Wir sind sehr froh, dass es am Ende gut für uns ausgegangen ist. Wir haben wirklich extrem hart gekämpft, wir haben alles gegeben und am Ende den Wurf reingehaut“, analysierte der 30-jährige Wiener.

Gegner steht noch nicht fest

Bei einem Sieg würde es in Runde zwei entweder gegen das topplatzierte Team im Osten, die Detroit Pistons, oder die an acht platzierten Orlando Magic gehen. Auch diese Paarung braucht überraschenderweise ein Entscheidungsspiel. „Wir freuen uns natürlich auf dieses Spiel. Es wird wieder eine sehr hart umkämpfte Partie, wir werden unseren vollen Einsatz brauchen. Jede Minute von jedem Spieler auf dem Feld wird extrem wichtig sein, wir werden alles geben“, sagte Pöltl vor der entscheidenden Partie.

Einen Schritt weiter sind bereits die Los Angeles Lakers. Trotz des Ausfalls von Topstar Luka Dončić über die ganze Serie und Austin Reaves, der erst in Spiel fünf eingreifen konnte, zwang das Team rund um Altstar LeBron James, der zum abschließenden 98:78-Sieg 28 Punkte beisteuerte, die Houston Rockets mit 4:2 in die Knie. In der zweiten Runde geht es nun gegen den absoluten Topfavoriten und Titelverteidiger Oklahoma City Thunder rund um Shai Gilgeous-Alexander. Zumindest zu Beginn der Serie müssen die Lakers noch auf Dončić verzichten, er könnte aber zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren.

Ein anderes europäisches Schwergewicht musste hingegen völlig überraschend die Segel streichen. Die Denver Nuggets rund um den Serben Nikola Jokic unterlagen den Minnesota Timberwolves 2:4 in der Serie und verpassen somit das Duell mit den San Antonio Spurs. Dabei hatte Denver, das als Nummer drei sowieso schon als Favorit ins Duell gegangen war, einen weiteren Vorteil, da bei Minnesota mit Anthony Edwards, Donte DiVincenzo und Ayo Dosunmu drei der stärksten Spieler verletzungsbedingt nur Teile der Serie absolvieren konnten. „Wenn wir in Serbien wären, wären wir wahrscheinlich alle gefeuert worden“, ging Jokic mit seinem Team daraufhin hart ins Gericht.