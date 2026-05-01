Die Mittelschule Sinabelkirchen stellt in diesem Schuljahr das Thema Ehrenamt in den Mittelpunkt. Alle Klassen beschäftigten sich intensiv mit freiwilligem Engagement und setzten eigene Projekte um: Die 2. Klassen organisierten ein Generationencafé, die 3. Klassen gestalteten Bewegungsangebote für den Kindergarten und sammelten Kleiderspenden, während die 4. Klassen die Allgemeine Sonderschule Gleisdorf unterstützten.

Regionale Vereine und Organisationen, wie Rotes Kreuz oder Feuerwehr, präsentierten ihre Arbeit © MS Sinabelkirchen

Höhepunkt war ein Projekttag mit 13 Stationen an der Mittelschule. Dabei präsentierten regionale Vereine und Organisationen – darunter Feuerwehr, Rotes Kreuz, Rettungshundestaffel, Marktmusikkapelle und Caritas – ihre Arbeit. Die Schülerinnen und Schüler können aktiv mitwirken und Einblicke in unterschiedliche Bereiche des Ehrenamts gewinnen.

Bürgermeister Emanuel Pfeifer bei der Eröffnung des Projekttages © MS Sinabelkirchen

Organisiert wurde der Tag in Kooperation mit der Chance B-Servicestelle „Ehrensache Oststeiermark“ sowie mit Unterstützung von Elternverein und Gemeinde.