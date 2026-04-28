Große Freude herrscht derzeit am Rasen des Sparkassen Stadion Feldbach – und das nicht nur, weil der SV Feldbach im vergangenen Jahr den Titel in der Unterliga Süd holte, sondern weil die Stadtgemeinde und der Steirische Fußballverband im Stadion eine Vorstufe für das LAZ Weiz einrichten.

Stadtgemeinde zahlt für LAZ Vorstufe

Der südoststeirische Ableger des Landesverbandsausbildungszentrums (LAZ) im nördlichen Nachbarbezirk ist auf Zehn- bis Zwölfjährige ausgelegt. Es soll wie die LAZ Vorstufe in St. Ruprecht an der Raab Kindern vereinsunabhängig den Einstieg in die Ausbildungsschiene des ÖFB erleichtern, erklärt der steirische Verbandspräsident, Wolfgang Bartosch, bei der Vorstellung der Pläne.

Martin Amerhauser (Sportliche Leitung) und Gottfried Krempl (Vereins-Admin) vom LAZ Weiz kümmern sich auch um die Ausbildung in der Vorstufe Feldbach © KLZ / Jonas Rettenegger

Zudem habe die Bezirkshauptstadt Feldbach eine tolle Infrastruktur zu bieten, betont auch Walter Hörmann, Sportdirektor des Steirischen Fußballverbandes und gebürtiger Feldbacher. Doch nicht nur das: „Die 15.000 Euro jährlich für die LAZ Vorstufe trägt die Stadtgemeinde. Das sehen wir als Bezirksstadt schon ein bisschen als unsere Aufgabe“, betont Bürgermeister Josef Ober.

„Feldbach muss Fußballzentrum werden“

Der Vertrag wurde auf vier Jahre aufgesetzt, wie es danach genau weitergeht, ist vorerst noch unklar, denn der ÖFB evaluiere derzeit seine Jugendausbildung, zu der auch die LAZ-Standorte gehören, betonen Hörmann und Bartosch. „Die Zusage auf vier Jahre zeigt, dass man vorhat, hier wieder den Nachwuchs aufzubauen. Feldbach muss ein Fußballzentrum werden“, lassen die beiden auch die Option für größere Projekte offen.

Im Zuge des Strategieprozesses wurde zudem das LAZ in Riegersburg aufgelöst. Bereits im Herbst wurde die Entscheidung dem örtlichen Verein mitgeteilt. „Leider hat das nicht so funktioniert mit der Trainingshäufigkeit“, sagt Hörmann dazu.

Konkurrenz zu LAZ Gnas?

Die Befürchtung, dass es durch die Vorstufe für Weiz in Feldbach zu Reibungen mit dem LAZ in Gnas kommen könnte, entkräften die Projektverantwortlichen. „Ich habe das mit Bürgermeister Meixner im Vorfeld abgeklärt“, betont Ober. Und obwohl das LAZ Gnas nicht offiziell vom ÖFB betrieben wird, ist Hörmann voll des Lobes: „Die haben die Nachwuchsarbeit regional wirklich super aufgestellt.“

Feldbach solle daher vielmehr eine weitere Möglichkeit für Talente aus dem Raabtal darstellen, eine regionale Ausbildung zu erhalten. Das LAZ Weiz hat dabei schon südoststeirische Größen wie Viktoria Schnaderbeck hervorgebracht.