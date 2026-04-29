Sonne und frühlingshafte Temperaturen bis zu 25 Grad sind für das verlängerte Wochenende prognostiziert. Rund um den Maifeiertag warten in der Region Südost- und Oststeiermark nicht nur zahlreiche Brauchtumsveranstaltungen und Wandertage, auch viele Ausflugsziele öffnen nach der Winterpause ihre Pforten. Ein kleiner Überblick.

Wander durchs Kathreiner Mühlental: Das Bergdorf St. Kathrein am Offenegg startet in die Wandersaison. Mit vielen Erlebnisstationen wird das Mühlental beim gleichnamigen Wandertag am 1. Mai zum Leben erweckt. Bei Führungen in der „Winkelbauer Mühle“ und der „Grabnflorl Mühle“ wird die Geschichte und Technik der Bachmühlen zum Leben erweckt. Los geht es um 10 Uhr bei der Freizeitanlage Karl-Wirt in Schmied in der Weiz.

Beim Mühlental-Wandertag in St. Kathrein am Offenegg werden alte Schaumühlen zum Leben erweckt © Veronika Teubl-Lafer

Saisoneröffnung im Kulm-Keltendorf: Am 1. Mai startet auch wieder das Kulm-Keltendorf in die neue Saison. Ab 10 Uhr warten ein Pflanzentauschmarkt, eine Frühlingskräuterküche, zur Stärkung Weckerl aus dem Lehmbackofen und Harfenmusik von Susanne Adam am Nachmittag. Um 13 Uhr gibt es eine Führung durch das Keltendorf.

Das Kulm-Keltendorf startet wieder in die neue Saison © Kulm-Keltendorf

Veranstaltungen rund um den Vollmond: Vom Hartberger Rochusplatz aus wandern Interessierte bei Vollmond auf die Ringwarte. Start ist um 19 Uhr. Ein Besuch der Ringwarte ist möglich, auch das Rastplatzl hat geöffnet. Wanderstrecke: acht Kilometer. Rückkehr ist um 22.30 Uhr am Rochusplatz.

Bei Vollmond auf die Ringwarte? Am 1. Mai hat man in Hartberg Gelegenheit dazu © KLZ / Alexander Schmaranzer

Seine Pforten bei Vollmond öffnet auch das Schloss Herberstein. Ab 19.30 Uhr gibt es eine nächtliche Führung durch Garten, Schloss und Klamm (Dauer bis ca. 21:30 Uhr, Getränke-Empfang bis 22 Uhr). Treffpunkt ist vor der Schlossverwaltung.

Auch das Schloss Herberstein öffnet bei Vollmond seine Pforten © KLZ / Jassir Ali

Summer-Surf-Opening in Stubenberg: Echte Sommerurlaub-Atmosphäre gibt es beim Summer-Surf-Opening am Stubenbergsee. Ganze drei Tage lang (mit Beginn am 1. Mai um 10 Uhr) verwandelt sich der beliebte Badeort in eine Welt des Wassersports. Von Wakeboarden bis hin zu neusten Trends wie Pumpfoilen und Jetsurfen lässt sich vieles selbst ausprobieren.

Strand-Vibes stehen auf dem Programm am Stubenbergsee – und zwar das ganze Wochenende lang © KLZ / Gerald Hirt

Einblick in die Welt der Stadtbienen: Was passiert in einem Bienenstock und wie sieht das Leben einer Stadtbiene aus? Das zeigt am Samstag, 2. Mai, der Imker Urs Bürki in Fürstenfeld. Der kostenlose Workshop zeigt, was nachhaltige Imkerei bedeutet und worauf beim Honigkauf zu achten ist. Start ist um 9.30 Uhr bei den Fotovoltaikanlagen des Abfallwirtschaftszentrums am Energieweg.

Imkerhut auf und eintauchen in die Welt der Stadtbienen beim Workshop in Fürstenfeld © Stadtgemeinde Fürstenfeld

Flohmarkt beim Bulldogwirt: Von 1. bis 3. Mai geht ab 8 Uhr beim Bulldogwirt in Hof bei Straden wieder der große Flohmarkt über die Bühne. Die Traditionsveranstaltung wird auch heuer wieder hunderte Gäste (bei freiem Eintritt) zum Schmökern anziehen. Zu bestaunen gibt es Gebrauchtwaren und Raritäten – und das bei Live-Musik. Als Stärkung warten Schwammerlsuppe mit Heidensterz, Weinbeuschl aber auch Bratwürstel, Burger oder Wiener Schnitzel. Der Flohmarkt ist barrierefrei gestaltet.

Wandern auf der Imkermeile: Auch in Hatzendorf wird am 1. Mai gewandert. Dort lädt der örtliche Bienenzuchtverein zur Frühlingswanderung auf die Imkermeile. Der Wanderweg (Start: Gemeindezentrum Hatzendorf, 13 Uhr) führt durch Wälder, Wiesen und sanfte Hügel. Ein Schaubienenstand lädt zum Beobachten und Informieren ein. Stärken kann man sich an verschiedenen Labestationen. Zum Abschluss findet im Gemeindezentrum eine Verlosung statt.

Die Frühlingswanderung auf der Imkermeile verbindet Sport mit spannenden Infos zu Bienen und Honig © KK

Vulkanland Triathlon: Am 3. Mai geht es in Riegersburg sportlich zu: Zum 14. Mal zieht der Vulkanland Triathlon Triathletinnen und Triathleten in die Südoststeiermark. Das Teilnehmerlimit wurde bereits erreicht. Das Event für den guten Zweck unterstützt heuer die Familie des vierjährigen Leonard, der sich nach einer Gehirnhautentzündung wieder ins Leben zurück kämpft. Dafür nimmt er an einem speziellen Sonderentwöhnungsprogramm teil, welches selbst zu finanzieren ist.