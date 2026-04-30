Es war ein Abend im vergangenen Juni, den ein 17-jähriges Mädchen aus Kärnten wohl nie vergessen können wird. In einem Lokal in der Klagenfurter Innenstadt lernte sie zwei Männer – einen 22-jährigen Russen und einen 21-jährigen Kärntner - kennen. Am Ende wurde die Minderjährige von den beiden gemeinsam in einem Park vergewaltigt und am Boden liegend zurückgelassen.

„Sie konnte fast nicht atmen“

Zuvor soll sie laut Staatsanwaltschaft noch versucht haben wegzukrabbeln. Die beste Freundin des Opfers – die beiden waren an besagtem Abend gemeinsam unterwegs - fand sie schließlich: „Sie konnte fast nicht atmen. Sie war total fertig und wollte zuerst tatsächlich nicht zur Polizei. Wir sind dann gemeinsam hin“, erklärte sie im Zeugenstand. Beide Angeklagten bekannten sich am ersten Verhandlungstag nicht schuldig.

Der Prozess wegen erstmals am 18. März verhandelt, musste jedoch vertagt werden. Der Grund: Philipp Tschernitz, Anwalt des Kärntners, wies auf einen Aktenvermerk hin – und zwar auf die Zeugenaussage der besten Freundin der 17-Jährigen. Diese sagte gegenüber der Polizei am Tatabend, dass ihre Freundin ja öfter mit ihr unbekannten Männern mitgehe. Daher müsse sie gewusst haben, worauf sie sich einließ, erklärte Tschernitz sinngemäß.

Zweitangeklagter auf der Flucht

Diesen Freitag sollte der Prozess eigentlich zu Ende gebracht werden – doch es blieb beim Konjunktiv: Denn der Zweitangeklagte erschien nicht vor Gericht. Auch sein Anwalt wusste nichts über seinen Aufenthaltsort. Sein Kollege Tschernitz erklärte: „Er war vor wenigen Tagen in einem anderen Prozess als Zeuge geladen, auch da ist er nicht aufgetaucht.“ Anwesende Beamte des Landeskriminalamts ergänzten, dass gegen den Zweitangeklagten mittlerweile auch eine Festnahmeanordnung aufrecht ist.

„Sie teilen beide dasselbe Schicksal mit dem anderen Angeklagten, das Verhandeln hätte so natürlich keinen Sinn“, erklärte Richter Gernot Kugi in Richtung des Erstangeklagten. Der Prozess wurde schließlich auf unbestimmte Zeit vertagt, in ein bis zwei Monaten soll eine erneute Ausschreibung erfolgen. „Sollte der Zweitangeklagte länger nicht auffindbar sein, wird nur gegen Sie verhandelt. Auch Sie haben ein Recht zeitnah zu wissen, wie es um Ihre Zukunft bestellt ist“, sagt Kugi am Ende zum 21-Jährigen.