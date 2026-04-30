Die Herrenvolleyballmannschaft des TSV Hartberg ist seit Dienstag Meister. „Wir feiern bis nächste Woche!“, zeigte sich Geschäftsführer Markus Gaugl noch am Abend des Sieges in bester Feierlaune.

Gefeiert wurde die Mannschaft dann auch beim gestrigen Empfang im Hartberger Rathaus. Bei strahlendem Sonnenschein waren die Sonnenbrillen extragroß, wobei sich Bürgermeister Marcus Martschitsch den Besuch des jungen Teams „so nicht erwartet hätte“. Denn die Sportler erschienen in bester Verfassung, obwohl die Siegesnacht, wer kann es ihnen verübeln, naturgemäß sehr kurz war.

Spätestens jetzt sei Hartberg die „Ballhauptstadt“, ein Titel, den man mit Stolz nach außen tragen wolle. Mit dem Meistertitel im Volleyball ist auch für den Bürgermeister „ein Traum wahrgeworden“, der zeige, dass man in der Vergangenheit die richtigen Entscheidungen im Bereich Sportförderung getroffen habe. Überrascht hat die Stadtgemeinde dann nicht nur mit Urkunden und einem Eintrag im Stadtbuch.

5000 Euro als „kleine Wertschätzung“ der Stadtgemeinde

Denn mit einem Vorbeschluss und Anrufen bei den Gemeinderäten hat man sich zu „einer Siegesprämie von 5000 Euro“ entschieden. Das sei zwar nur ein Lückenfüller, dennoch wolle man damit eine „kleine Wertschätzung“ zum Ausdruck bringen, die allerdings noch in trockene Tücher gegossen werden muss.

Zum Schluss kam der „Meistermacher“ zu Wort, wie Obmann Manfried Schuller genannt wurde. Tobender Applaus und „Schuller, Schuller“-Rufe ließen dessen Bedeutung für die Mannschaft sichtbar werden. „Der Meistertitel tut richtig gut“, ließ er wissen und hob besonders hervor, wie sehr der Volleyballsport in Hartberg und darüber hinaus angekommen ist. „Hier ist eine Mega-Vibration“, die immer zu Gänsehaut führe, so Schuller.