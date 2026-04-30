Das ist ein Fall, mit dem es die Polizei in Kärnten nicht oft zu tun hat. Eine Frau erstattete auf dem Posten in Ferlach Anzeige, weil sie den Brief eines Erpressers in ihrer Post fand. Darin wurde sie aufgefordert, mehrere Hundert Euro zu zahlen. Auch ein Übergabeort wurde in dem Brief genannt. Der erst 19 Jahre alte mutmaßliche Verfasser des Briefs kam dann auch tatsächlich dorthin und wurde von der Polizei festgenommen. Die Ermittlungen laufen. Über das Motiv ist derzeit noch nichts bekannt.