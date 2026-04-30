Ein 24-Jähriger ist in Klagenfurt mit einem Messer in ein Taxi gestiegen, um den Fahrer damit zu bedrohen. Offenbar stieg der Mann daraufhin aus, wodurch seine Kollegen die Situation bemerkten und einschritten. Sie konnten den Täter, der laut Polizei amtsbekannt ist und über keinen aufrechten Wohnsitz verfügt, überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei anhalten. Der Mann wurde festgenommen.