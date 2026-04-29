Zu Verzögerungen kommt es Mittwochnachmittag auf der Tauernautobahn (A10) nach einem Verkehrsunfall im Oswaldibergtunnel. „Ein Pkw ist gegen die Tunnelwand geprallt. Zwei Personen wurden verletzt“, sagt Polizeisprecher Werner Pucher. Gegen Mittag geriet der Wagen eines 47 Jahre alten Mannes aus Deutschland aufgrund eines technischen Defektes ins Schleudern. In der Folge stieß der Wagen gegen die Tunnelwand.

Lenker unverletzt

Bei diesem Verkehrsunfall wurden der 43-jährige Beifahrer und der 77-jährige Vater des Lenkers, der hinten im Fahrzeug saß, unbestimmten Grades verletzt und mussten von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden. Der Lenker blieb unverletzt. Der Oswaldibergtunnel war deshalb für rund zwei Stunden gesperrt. Im Einsatz standen auch die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Töplitsch.

Verzögerungen

Wie die Antenne Kärnten auf ihrer Webseite meldet, kommt es nach wie vor vor dem Kroislerwandtunnel zwischen Paternion/Feistritz und Villach/West zu einer Blockabfertigung. Verkehrsteilnehmer können über Paternion/Feistritz über die B100 ausweichen.