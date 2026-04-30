Mit dem Iran-Krieg und dem Ölpreisschock zieht die Inflation in Österreich weiter deutlich an. Im April lag die Teuerungsrate laut einer ersten Schnellschätzung der Statistik Austria bei 3,3 Prozent.

Die Energiepreise zogen gegenüber April 2025 um 10,7 Prozent an. Ohne Spritpreisbremse wäre die Inflationsrate noch um 0,2 Prozentpunkte höher ausgefallen, schreibt die Statistikbehörde.

Im März betrug die Inflationsrate hierzulande noch 3,2 Prozent, nach 2,2 Prozent im Februar.

„Der im Vergleich zum Vorjahr um zwei Wochen frühere Ostertermin wirkte in ähnlichem Ausmaß preisdämpfend auf Pauschalreisen“, erklärte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk in der Aussendung. „Auch aus diesem Grund stiegen die Dienstleistungspreise als wichtigster Inflationstreiber mit 3,9 Prozent deutlich schwächer als im März, als noch ein Plus von 4,5 Prozent verzeichnet worden war.“

Die Preise für Lebensmittel, Tabak und Alkohol stiegen um 2,7 Prozent, hier etwas stärker als die 2,4 Prozent im März. Industriegüter verteuerten sich im Schnitt um 0,7 Prozent. Von März auf April 2026 zog das allgemeine Preisniveau um 0,3 Prozent an. Die Kerninflation - ohne schwankungsanfällige Energie- und Lebensmittelpreise - betrug laut der Schnellschätzung im April 2,7 Prozent. Die Statistik Austria präsentiert in der Regel zur Monatsmitte die definitiven Zahlen für den jeweiligen Vormonat.

Deutsche Inflationsrate bei 2,9 Prozent

Die stark gestiegenen Ölpreise infolge des Iran-Kriegs haben auch die deutsche Inflation im April weiter nach oben getrieben. Waren und Dienstleistungen kosteten im Schnitt um 2,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Bundesamt bereits am Mittwoch in einer ersten Schätzung mit. Das ist der höchste Wert seit Anfang 2024. Zum Vergleich: Im März lag die Teuerungsrate noch bei 2,7 Prozent, im Februar bei 1,9 Prozent. „Der Iran-Krieg und die damit einhergehenden Energiepreise lassen die Inflation in Deutschland steigen“, sagte Ökonom Felix Schmidt von der Berenberg Bank. Diesel verteuerte sich etwa in Nordrhein-Westfalen um 36,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, Benzin um 18,8 Prozent. Für Heizöl mussten 27,3 Prozent mehr bezahlt werden.

In Frankreich errechnete die Statistikbehörde eine April-Rate von 2,5 Prozent.

Der Ende Februar begonnene Krieg der USA und Israels gegen den Iran hat die Öl- und Gaspreise in die Höhe getrieben. Durch die Straße von Hormuz, über die normalerweise ein Fünftel des globalen Ölverbrauchs abgewickelt wird, fließt derzeit kaum Öl. Das sorgt für eine Verknappung, weshalb die Weltmarktpreise gestiegen sind.