Angesichts des Stillstands in den Verhandlungen um das iranische Atomprogramm hat US-Präsident Donald Trump den Druck auf Teheran erhöht. Auf der Plattform Truth Social teilte er eine Fotomontage, die ihn mit Sturmgewehr zeigt. Überschrieben ist die Darstellung mit den Worten: „NO MORE MR. NICE GUY“. Auf Deutsch übersetzt, heißt das in etwa: „Jetzt ist Schluss mit lustig.“ Laut Medienberichten will Trump Teheran durch eine lange Blockade iranischer Häfen zum Einlenken zwingen.

Trumps Drohung wirkte sich unmittelbar auf die Ölpreise aus, die am Mittwoch stark nach oben kletterten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni stieg zwischenzeitlich um 5,3 Prozent auf 117,19 US-Dollar. Damit erreichte der Ölpreis den höchsten Stand seit Ende März. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juni stieg um 4,83 Prozent auf 104,76 Dollar.

Trump habe Vertreter der nationalen Sicherheitsbehörden angewiesen, sich auf eine lang andauernde Blockade iranischer Häfen vorzubereiten. Das berichtete das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf ungenannte Regierungsmitarbeiter. Zuvor hatte Trump bei einem Staatsbankett zu Ehren des britischen Königs Charles III. im Weißen Haus seine Behauptung wiederholt, die USA hätten den Iran bezwungen. „Wir haben diesen speziellen Gegner militärisch besiegt“, sagte Trump am Dienstag. „Charles stimmt mir sogar noch mehr zu, als ich es selbst tue. Wir werden diesen Gegner niemals eine Atomwaffe besitzen lassen.“

Verhandlungen stocken

Derzeit gilt im Iran-Krieg eine Waffenruhe. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über eine dauerhafte Beilegung des Konflikts sind jedoch ins Stocken geraten. Die USA fordern vom Iran unter anderem die Herausgabe von hoch angereichertem Uran und den Verzicht darauf, sich Atomwaffen zu verschaffen.

Die Islamische Republik blockiert unterdessen den wichtigen Schifffahrtsweg durch die Straße von Hormuz und treibt damit den Ölpreis in die Höhe. Die USA reagierten ihrerseits mit einer Blockade iranischer Häfen.

Am Dienstag hatten die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ihren Austritt aus dem Ölkartell OPEC zum 1. Mai verkündet. In dem aktuellen Umfeld spielte dies am Ölmarkt kaum eine Rolle. Noch ist unklar, ob weitere Staaten folgen werden. Es wird allerdings erwartet, dass die Emirate ihre Förderung auf mittlere Sicht ausweiten werden.