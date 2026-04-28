Der britische Ölkonzern BP hat den Auftakt in das Geschäftsjahr 2026 mit glänzenden Zahlen vollzogen: Dank der anhaltend hohen Ölpreise konnte der Konzern seinen Gewinn im ersten Quartal mehr als verdoppeln. Wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte, lag der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn bei rund 3,2 Milliarden US-Dollar (ca. 2,7 Milliarden Euro). Damit übertraf BP die Prognosen der Analysten, die im Schnitt lediglich mit 2,6 Milliarden Dollar gerechnet hatten, deutlich. Im Vergleichsquartal des Vorjahres belief sich das Ergebnis noch auf knapp 1,4 Milliarden Dollar.

Strategischer Vorteil durch regionale Aufstellung

Der Erfolg des Quartals ist unter anderem auf eine gesteigerte Ölproduktion im Golf von Mexiko zurückzuführen, die laut Unternehmensangaben die kriegsbedingten Störungen im Nahen Osten ausgleichen konnte. Da BP im Nahen Osten nur über vergleichsweise kleine Anlagen verfügt, ist das Unternehmen von den Produktionsausfällen durch den Iran-Krieg weniger stark betroffen als die Konkurrenz. Zuletzt hatte der Konzern bereits von einem „außergewöhnlichen“ Ölhandel berichtet, der das Ergebnis zusätzlich beflügelte.

Meg O'Neill hat das Ruder erst Anfang April übernommen © AFP/Jaimi Joy

Start für neue Chefin Meg O’Neill

Die starken Quartalszahlen markieren einen gelungenen Einstand für die neue Konzernchefin Meg O’Neill, die erst Anfang April das Ruder übernommen hat. „Unsere Branche agiert in einem Umfeld von Konflikten und Komplexität und spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Energieversorgung“, betonte O’Neill in einer ersten Stellungnahme. Die neue Chefin steht vor einem straffen Arbeitsprogramm: Sie soll den Konzern strukturell verschlanken, den Schuldenstand reduzieren und eine strategische Kehrtwende bei kohlenstoffarmen Investitionen einleiten, die zuletzt unter anderem wegen ihrer hohen Kosten in die Kritik geraten waren.