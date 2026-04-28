Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihren Austritt aus dem Öl-Kartell Opec sowie der Opec+ angekündigt. Der Schritt werde am 1. Mai erfolgen, berichten staatliche Medien am Dienstag.

Der überraschende Verlust des langjährigen Mitglieds droht die Opec zu schwächen, die trotz interner Meinungsverschiedenheiten über Geopolitik oder Förderquoten meist um ein geschlossenes Auftreten bemüht war. Für US-Präsident Donald Trump ist der Austritt vermutlich ein Erfolg. Er hatte der ⁠Organisation vorgeworfen, den Rest der Welt durch künstlich überhöhte Ölpreise „auszunehmen“.

Dem Austritt war Kritik der Vereinigten Arabischen Emirate an anderen arabischen Staaten vorausgegangen. Das Land, das als regionales Wirtschaftszentrum und einer der wichtigsten Verbündeten Washingtons gilt, warf seinen Nachbarn vor, es während des Kriegs nicht ausreichend vor den zahlreichen iranischen Angriffen geschützt zu haben.